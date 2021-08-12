Користувачка тіктоку Linjeanw просто хотіла, щоб вони з чоловіком ефектно виглядали на пляжі. Вона досягла своєї мети: люди справді частенько оглядалися на красиву пару.

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Ми одягли з чоловіком купальник та плавки, на яких були намальовані ананаси. Я вважала, що це мило, – написала жінка.

Все б нічого, але трішки пізніше американка дізналася, що означають перевернуті ананаси, які були в неї на купальнику. Це популярний символ серед свінгерів (пари, які практикують статевий акт з іншими парами, – Life 24). Інколи вони кладуть ананас поблизу будинку, щоб показати, що в них вечірка.

Як виглядав купальник

Жінка жартома підтвердила, що люди інколи оглядалися на них і були "більш милими, ніж зазвичай". Можливо, вони думали, що пара шукає собі друзів для відпочинку.

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Цікаво, але відео моментально розійшлося по тіктоку. За два тижні його переглянули майже 4 мільйони разів. Людей дійсно повеселила ця історія: