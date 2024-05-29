Применила их же оружие: женщина изысканно отомстила шумной компании на отдыхе

Женщина проводила время со своей семьей на площадке для кемпинга, но тихий отдых испортила шумная компания.

Несмотря на дискомфорт она не растерялась и отомстила невоспитанным туристам. Как женщина это сделала, рассказываем далее.

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Как женщина отомстила шумной компании

Хейли отдыхала со своей семьей на площадке для кемпинга, когда появилась компания из 20 – 30 человек и начала включать громко музыку. Их развлечения продолжались до двух часов ночи.

Шумная ночь раздражала женщину и Гейли проснулась в 5.30 утра, чтобы отомстить компании.

Давайте помнить, что это семейная локация, и туристы понимают, что после 22:00 шум следует ограничить. Я понимаю, что во время кемпинга будет громко, но не до двух ночи, когда все дети пытаются спать. Вы когда-нибудь имели недоспанного ребенка в лагере? Не стоит! Все здесь с одинаковой целью, чтобы получить собственное удовольствие, поэтому не следует быть дураком и портить отдых другим,

– поделилась женщина.

Хейли добавила, что несмотря на то, что многие люди просили большую компанию успокоиться, они отказывались это делать, пока не выключили все в два часа ночи.

Как женщина отомстила компании: смотрите видео

Поэтому, чтобы отомстить, Хейли проснулась рано и начала шуметь. Она неоднократно открывала и закрывала двери своей машины, а также устроила притворный разговор с кем-то с большим смехом.

Кроме того, женщина начала петь "Доброе утро", прежде чем сесть в машину и включить музыку громче.

К счастью, в этом районе не было других палаток, кроме этой большой компании, поэтому я не разбудила никого, только их. Я могла бы заскочить в машину и сигналить, но я разбудила бы весь парк,

– сказала Гейли.

Она завершила свое видео тем, что показала, что ее противоречивые методы сработали. Гейли добавила, что следующие ночи они выключали музыку до 23.00.