Теперь помогает другим сбросить вес: женщина за 6 месяцев похудела на 28 килограммов и вдохновляет сеть

Ясмин Альварес всего за 6 месяцев смогла похудеть более чем на 28 килограммов. Своими результатами женщина постоянно делится в сети, а также вдохновляет других на похудение.

Женщина поделилась, что ее максимальный вес достигал более 112 килограммов. Впоследствии она решила сбросить лишний вес, ведь комплексовала из-за своего живота.

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Как женщина похудела почти на 20 килограммов

Ясмин в сети часто делится результатами, как она изменилась после похудения. Еще в 2023 году вес женщины достигал более 112 килограммов. Ясмин очень комплексовала из-за лишнего веса, особенно – из-за своего живота, поэтому начала путь к похудению.

Благодаря постоянным тренировкам и сбалансированному питанию, Ясмин всего за 6 месяцев похудела на 28 килограммов. Сейчас вес женщины достигает около 84 килограммов и она не собирается останавливаться.

Как изменилась женщина после похудения: смотрите видео

Более того, Ясмин стала коучем и делится с другими женщинами, желающих похудеть, своим опытом. Она в сети часто публикует видео со своими тренировками, которые помогают ей похудеть.

Какие тренировки выполняет Ясмин, чтобы похудеть: смотрите видео

Сейчас Ясмин продолжает поддерживать здоровый образ жизни. Женщина начала заниматься бегом и стретчингом. Кроме того, сейчас Ясмин запустила собственный челлендж и теперь ежедневно выходит на пробежку. Женщина планирует ежедневно в течение 30 дней пробегать 2 мили (около 3,2 километра), и привлекает к этой активности своих близких и друзей.

Ясмин ежедневно пробегает 2 мили: смотрите видео

К слову, Ясмин также активно развивает собственный блог. Женщина постоянно публикует различные тренировки или дает полезные советы по похудению.