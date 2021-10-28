Женщина похудела перед свадьбой сестры: теперь вся семья обижена на нее

Американка сбросила около 45 килограммов за последний год, что дико разозлило членов семьи. Ее обвиняют в том, что она хочет "затмить" сестру своей красотой на свадьбе.

Расстроенная 28-летняя женщина поделилась своей историей с пользователями Reddit. К слову, никто из семьи не догадывался о ее похудении. Теперь она не знает, как правильно решить эту проблему.

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Не живу рядом с родными и не публикую постов в социальных сетях, поэтому моя семья не знала, что я сбросила вес. Я только вспоминала, что перешла на здоровый образ жизни, но на этом все. Просто каждый раз, когда я пыталась похудеть, у меня ничего не получалось. Поэтому я не хотела, чтобы кто-то об этом знал, – написала женщина.

За год женщина похудела на 45 килограмм / Фото Unsplash

Ее сестра обручилась еще в прошлом году, но свадьбу решили праздновать только сейчас. Женщина решила приехать за две недели до церемонии, чтобы помочь все организовать и просто отлично провести время.

Как только автор вернулась домой – сразу начались проблемы. Оказалось, что ее сестра, напротив, немного набрала вес. Очень быстро разгорелся скандал.

По сути, сестра обвинила меня в том, что я пытаюсь "оттянуть" ее на дальний план (на свадьбе – Life 24), и мои родители полностью ее поддержали. Вообще многие из моей семьи приняли сторону сестры, – объяснила автор.

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Женщина теперь не знает, как выкрутиться из этой ситуации. Впрочем, пользователи Reddit поддержали автора. Они удивлены, почему вся семья обиделась на нее: