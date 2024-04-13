Отказалась только от одного напитка: как женщине удалось самостоятельно сбросить 63 килограмма лишнего веса

Джо Герли из Британии сбросила 63 килограмма лишнего веса после того, как она отказалась только от одного напитка. Сейчас женщина гордится собой и чувствует себя прекрасно.

Как британке удалось самостоятельно похудеть и как женщина выглядит после своего перевоплощения, рассказываем далее.

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В чем секрет похудения женщины

50-летняя британка Джо Херли из городка Харлоу избавилась от 63 килограммов лишнего веса после того, как она отказалась только от одного напитка.

В 2018 году женщина обратилась к гинекологу, но в результате обследования у нее развился септический шок. Джо пришлось перенести три операции, чтобы справиться с инфекцией.

Я была напугана до смерти. Организм начал отказывать, рвала черной жидкостью, температура поднималась и падала, также меня мучила тошнота от большого количества антибиотиков,

– рассказывает она.

После 12 месяцев борьбы за жизнь британка начала переедать. В конце концов ее вес достиг 136 килограммов.

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Совсем не контролировала свой рацион, каждый вечер выпивала бутылку вина и съедала два пакета чипсов. Вскоре я стала тяжелее большинства людей вокруг. На новогодней вечеринке 2021 года увидела, что другие женщины имеют стройную фигуру, и почувствовала себя ужасно. Поняла, что должна что-то изменить, иначе никогда не буду счастливой,

– признается Джо.

Женщина сбросила лишний вес самостоятельно / Фото SWNS

В феврале 2022 года она нуждалась в операции, чтобы удалить грыжу на животе, но для этого необходимо было похудеть.

Я понимала, что шунтирование облегчило бы процесс, но хотела похудеть самостоятельно. Постепенно сбросила более 63 килограммов, заменив привычную пищу на легкую, занимаясь в спортзале и посещая занятия с аквафитнесом. Раньше завершала свой вечер бокалом вина, а теперь пью только чай без кофеина,

– делится секретами похудения женщина.

В течение двух лет ее вес снизился до 72 килограммов. Джо добавляет, что она избавилась от всего лишнего, чтобы восстановить себя настоящую, и никогда раньше не чувствовала себя лучше. Сейчас женщина гордится своим телом.

Добавим, что этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы с лишним весом, обратитесь к специалисту.