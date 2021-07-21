Женщина праздновала День рождения в одиночестве: как ее тронули незнакомцы – видео

На камеры ресторана попала посетительница, которая проводила свой День рождения совсем одна. Работники заведения решили ее поддержать. Смотрите реакцию женщины на видео в материале.

Обычно День рождения – это шумное празднование в компании лучших друзей или тихое семейное застолье в кругу родных. Женщине на видео не повезло остаться в этот день в одиночестве.

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На видео видно, что именинница сидит за своим столиком в ресторане с небольшой коробкой. Она кому-то звонит, однако никто не приходит, поэтому женщина открыла коробку с тортом, зажгла свечу и начала празднование наедине.

После того как работники ресторана заметили эту печальную ситуацию, они решили помочь женщине почувствовать себя лучше. Все вместе они подошли к одинокой имениннице, начали ей подпевать, обнимать и поздравлять.

Персонал ресторана поддержал женщину, которая праздновала одна / Скриншот с видео GoodNewsMovement

В конце женщина была так тронута поступком персонала, благодаря которому ей удалось разделить с кем-то радость своего Дня рождения, что на ее глазах даже появились слезы благодарности.

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Видео этой ситуации, которое опубликовали в твиттере, посмотрели более 3 миллионов раз. Пользователи были растроганы поступком работников, а кто-то даже признался, что хорошо понимает эту женщину:

"Какой замечательный момент для этой женщины"

"Я так рада, что есть люди, которые присоединились к ее празднованию"

"Когда незнакомцы становятся друзьями"

"Каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя особенным"

"Я праздную Дни рождения наедине последние 10 лет. Очень тяжело, когда нет таких замечательных людей рядом"

Смотрите полное видео здесь: