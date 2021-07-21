Женщина праздновала День рождения в одиночестве: как ее тронули незнакомцы – видео

21 июля 2021 , 14:37
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Источник:

твиттер GoodNewsMovement

На камеры ресторана попала посетительница, которая проводила свой День рождения совсем одна. Работники заведения решили ее поддержать. Смотрите реакцию женщины на видео в материале.

Обычно День рождения – это шумное празднование в компании лучших друзей или тихое семейное застолье в кругу родных. Женщине на видео не повезло остаться в этот день в одиночестве. 

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На видео видно, что именинница сидит за своим столиком в ресторане с небольшой коробкой. Она кому-то звонит, однако никто не приходит, поэтому женщина открыла коробку с тортом, зажгла свечу и начала празднование наедине.

После того как работники ресторана заметили эту печальную ситуацию, они решили помочь женщине почувствовать себя лучше. Все вместе они подошли к одинокой имениннице, начали ей подпевать, обнимать и поздравлять.

Персонал ресторана поддержал женщину, которая праздновала одна / Скриншот с видео GoodNewsMovement

В конце женщина была так тронута поступком персонала, благодаря которому ей удалось разделить с кем-то радость своего Дня рождения, что на ее глазах даже появились слезы благодарности. 

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Видео этой ситуации, которое опубликовали в твиттере, посмотрели более 3 миллионов раз. Пользователи были растроганы поступком работников, а кто-то даже признался, что хорошо понимает эту женщину:

 

  • "Какой замечательный момент для этой женщины"
  • "Я так рада, что есть люди, которые присоединились к ее празднованию"
  • "Когда незнакомцы становятся друзьями"
  • "Каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя особенным"
  • "Я праздную Дни рождения наедине последние 10 лет. Очень тяжело, когда нет таких замечательных людей рядом"

Смотрите полное видео здесь:

 

Автор: Ірина Продан