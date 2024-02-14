Эксперты заметили, что статуэтка льва относится к исторической эпохе династии Тан. Времена правления приходятся на 618 – 906 годы. Во времена династии Тан в Китае особенно стремительно развивалась экономика и культура, а историки определяют этот период как "золотой век".

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Бабушкина статуэтка с многолетней историей

Во время путешествий по миру каждый человек хочет приобрести какой-то сувенир, чтобы остались память на всю жизнь. Однажды на популярное шоу "Antiques Roadshow", где каждый желающий может показать собственные антикварные вещи и рассказать свою историю. На такое шоу в 2002 году пришла женщина, которая принесла мраморную статую льва. Она была изготовлена в характерном китайском стиле.

Женщина рассказала, что эту статуэтку приобрели ее бабушка и дедушка во время одного из путешествий. Затем ее передали матери, а та – своей дочери, которая и принесла льва на шоу.

Оценщик Ларк Мейсон был шокирован, когда увидел льва. Он подчеркнул величие, возраст, мастерство и сохранность этой статуэтки. Мейсон также заявил, что этот лев был изготовлен во времена правления династии Тан. Статуэтке льва около 1400 лет, а стоимость может достигать до 250 тысяч долларов.

Бабушкина статуэтка оказалась артефактом династии Тан: смотрите видео

Статуэтка льва, которую женщина принесла на шоу – это не просто антиквариат, а самый настоящий исторический артефакт. Такие изделия обычно стоят в музеях или их собирают коллекционеры. Женщине предложили немалую сумму, чтобы выкупить статуэтку льва династии Так, однако она не согласилась продавать семейное сокровище. Она подчеркнула, что эта вещь для нее важна как память.

Сейчас неизвестно, где именно находится эта статуэтка льва. Однако, учитывая желание женщины сохранить артефакт, можно предположить, что его и дальше будут передавать в семье из поколения в поколение.