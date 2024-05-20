Решила изменить свою жизнь: женщина сбросила 70 килограммов после неудобной ситуации в самолете

35-летняя Сара Спейт из Великобритании кардинально изменила свою жизнь после неудобного инцидента в самолете. Женщина похудела на 70 килограммов.

Как ей удалось сбросить такой вес и что произошло в самолете, чтобы женщина решилась на изменения, рассказываем далее.

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Как женщина похудела на 70 килограммов

Сара Спейт могла съесть большую пиццу за раз и не насытиться. Она ненавидела ходить по магазинам за одеждой, избегала общения с друзьями и боялась посещать тренажерный зал. Все это из-за ее веса – 135,7 килограмма.

Сара неоднократно пыталась похудеть, но ей не удавалось. Британка перепробовала все диеты, о которых знала, но ничего не помогало.

У меня было ощущение, что люди будут проходить мимо меня и говорить: "Посмотрите, какой у нее размер". Это засело у меня в голове. Люди просто смотрели на меня, не здоровались и не говорили ничего. Как будто я была в каком-то шоу уродов,

– вспоминает она.

Женщина начала активно набирать вес в 20 лет. Тогда у нее появилась зависимость от жирной пищи. В начале 2023 года врачи предупредили ее, что из-за лишнего веса скоро начнутся серьезные проблемы со здоровьем.

Несмотря на это переломным моментом для британки стал ее полет в Исландию. В самолете женщина обнаружила, что длины ремня недостаточно, чтобы она могла пристегнуться. Ей было неловко просить удлинитель, поэтому весь полет она притворялась, что пристегнута. Женщине было тесно. Она не могла пошевелить ногами и частично заняла место соседа. После этого она решила сделать бандажирование желудка – одну из хирургических процедур для лечения ожирения.

Как изменилась женщина после похудения / Фото SWNS

Операция стоила 11 тысяч фунтов стерлингов (около 548 тысяч гривен). Часть суммы Сара уже оплатила, а остальное выплачивает до сих пор. Хирургическое вмешательство позволило ей похудеть на 70 килограммов. Теперь она не боится общаться с людьми и у нее появились новые друзья.

Моя уверенность в себе теперь на высоте. Все просто потрясающе. Это лучшие деньги, которые я когда-либо тратила. Я ни о чем не жалею,

– добавляет Сара.

Женщина также полюбила ходить в спортзал и заменила нездоровую пищу в своем рационе на низкокалорийные продукты.

Добавим, что этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы с лишним весом, обратитесь к специалисту.