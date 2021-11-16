Узнала о трагедии: женщина случайно нашла сотни жутких сообщений от незнакомки

Американка случайно обнаружила на своем телефоне сотни голосовых сообщений от незнакомки. Она звонит по несколько раз в день и часто плачет в трубку. Это длится уже более года.

Недавно 28-летняя блогерша, зарегистрированная в тиктоке под ником waifoodd.png, решила почистить память телефона и наткнулась на сотни голосовых сообщений от заблокированного номера.

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Ситуация сначала казалась немного жуткой: там реально накопилось несколько сотен сообщений от непонятно кого. Женщина уточнила в другом видео, что обычно блокирует незнакомые номера телефона.

Со временем блогерша узнала всю правду: к ней звонила незнакомка, у которой случилась трагедия.

Блогерша waifoodd.png / Скриншот тикток

Почему незнакомка звонила к женщине

Звонки начались с 8 июля 2020 года. За это время в телефоне собралось несколько сотен сообщений: из-за блокировки звонок переадресовывался на голосовую почту (автоответчик).

Звонившая незнакомка обычно говорила похожими фразами. Она действительно за кем-то скучала и не могла пережить потерю.

Все голосовые сообщения содержат фразы "Я скучаю по тебе", "Я надеюсь, что ты в норме" с длинными паузами... – написала waifoodd.png.

Блогерша включила одно из голосовых сообщений на видео

В конце концов женщина выяснила, что вообще происходило. Ее номер телефона сначала принадлежал умершему мужчине из Северной Дакоты. Как оказалось, его жена до сих пор звонит сюда, чтобы справляться с болью от потери. Но, скорее всего, она не догадывается, что номер теперь у 28-летней блогерши.

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Женщина не собирается перезванивать женщине, потому что это, возможно, ее единственная символическая "связь" с покойным мужем, которую не стоит обрывать. Пользователи тиктока также поддержали решение блогерши.