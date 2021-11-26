Женщина украсила елку с помощью шариков: выглядит роскошно

26 ноября 2021 , 17:09
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Источник:

тикток ninoshka_xo

Американка удивила многих людей своим декором новогодней елки. Кто знал, что надувные шарики, кажется, просто созданы для того, чтобы украшать праздничное дерево.

На Западе начинают готовиться к рождественско-новогодним праздникам. А некоторые уже даже украсили праздничную елку. Американская блогерша, зарегистрированная в тиктоке под ником ninoshka_xo, поделилась крутым лайфхаком, как использовать надувные шарики для декора деревца.

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Женщина опубликовала короткое видео в тиктоке – и сорвала настоящий "джекпот". Всего за неделю видео набрало более 2 миллионов просмотров. Лайфхак очень прост – он понравился людям!

Блогерша Ниношка / Скриншот тикток ninoshka_xo

Стоит всего лишь наполовину надуть шарики, чтобы они получили форму шара. После – крепко их завязываем и кладем на елку. Главное – выбрать правильный цвет, чтобы все было реалистично. Интересный вариант, который дополнит стандартные украшения!

Полное видео можете посмотреть ниже

@ninoshka_xo How would they know! #holiday #VansCheckerboardDay #BetterTogetherChallenge #PlutoTVDecades ♬ original sound - Ninoshka._.xo

Некоторые пользователи тиктока усомнились, что шарики будут уместно смотреться на елке. Однако Ниношка убедила многих, что это не так. Посмотрите, насколько красивым у нее получилось деревце. Часть украшений – надувные шарики разных цветов. Обычно, по словам блогерши, их хватает на две-три недели.

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@ninoshka_xo Reply to @melaninhoney_02 I used white and gold balloons for my tree. #Sing2gether #VansCheckerboardDay #BetterTogetherChallenge #PlutoTVDecades ♬ SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) - Amaarae & Kali Uchis

Людям понравился такой оригинальный декор елки. Вот наиболее типичные комментарии:

  • Еду покупать надувные шарики.
  • Это просто фантастическая идея!
  • Невероятно красиво!
Автор: Петро Синєокий