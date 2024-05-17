С годами помолодела: женщина показала свое детское фото, на котором выглядит на 40 лет

Женщина ошеломила сеть после того, как показала фото себя в детстве, на котором она выглядит намного старше, чем в свои 30 лет.

Какой в детстве была эта женщина и как она "помолодела" с годами, рассказываем дальше.

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Как женщина в детстве выглядела старше, чем в 30

Инструктор по фитнесу, визажистка и блогер Эль Уильямс в своих соцсетях делится с подписчиками советами по поддержанию формы. Однако сама женщина не всегда была такой гламурной, как ее видят сейчас.

Недавно Эль показала поклонникам, как выглядела в детстве.

Я как Бенджамин Баттон. Это была я в восемь лет,

– сказала она в видео, которое собрало более 56 тысяч просмотров.

Кто такой Бенджамин Баттон "Загадочная история Бенджамина Баттона" – фильм Дэвида Финчера, снят по одноименному рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Лента с Брэдом Питтом в главной роли рассказывает о мужчине, который рождается в восьмидесятилетнем возрасте и начинает жить в обратном порядке.

Какой женщина была в детстве: смотрите видео

На детском фото женщина была с рыжим каре с химической завивкой и в белой рубашке на пуговицах с леопардовым воротником.

Я выгляжу так, как будто это фото будет на моем визите и я собираюсь продать вам ваш первый дом. Такая химическая завивка была моим гламурным образом,

– прокомментировала свой образ Эль.

Она добавила, что конечно не молодеет с годами, но имеет такое ощущение, будто ее возраст со временем стал соответствующим внешности.

Знаете, тогда я выглядела на 40. Сейчас мне все еще не 40, но уже за 30, и я чувствую, что я просто догоняю тот вид,

– поделилась женщина.

Сообщение Эль Уильямс быстро стало вирусным, собрав сотни тысяч просмотров, лайков и репостов.

"В 8 лет вы были бы лучшим представителем Avon в своем районе!", "Золотая девочка", "Это Диана из бухгалтерии", "Самая сказочная фотография в истории", "В 8 лет вы были лучшим агентом по недвижимости в своем офисе", "Девочка! Я не был к этому готов", "Извини, но я смеялся", – писали люди.