"Можно сравнить с джекпотом": женщина во время прогулки случайно нашла сокровище Средневековья

В одном из городов Чехии женщина случайно нашла монеты XII века. Археологи отметили, что это настоящий клад, который можно сравнить разве что с выигрышем миллиона в джекпот.

О невероятной находке рассказали специалисты Института археологии Чешской академии наук. Они также опубликовали фото невероятной находки.

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Женщина нашла монеты, которым около 900 лет

В чешском городе Кутна Гора женщина во время прогулки заметила странный контейнер. Когда она подошла ближе и слегка откопала его, то обнаружила там старые монеты. Женщина сразу вызвала на место находки специалистов.

Когда археологи прибыли на место, то начали раскопки. Специалистам удалось найти 2 150 старинных монет, которые датированы 1085 – 1107 годами. По словам экспертов Института археологии, находка женщины – открытие, которое случается раз в десятилетие.

Специалисты предполагают, что монеты были спрятаны около 900 лет назад во время политической нестабильности в стране. Именно в этот период в Чехии шли споры между членами династии Пржемысловичей о пражском княжеском престоле.

Монеты изготовлены из сплава, который, кроме серебра, содержит примеси меди, свинца и других металлов. Определив состав, потом можно выяснить их истинное происхождение,

– сообщили археологи.

Женщина нашла монеты Средневековья во время прогулки / Фото Института археологии Чешской академии наук

Эксперты добавляют, что монеты хранились в керамическом контейнере, от которого, к сожалению, осталось только дно. Вероятно, их могло быть гораздо больше. Археолог Филипп Велимский добавил, что эти монеты – невероятный клад, ведь такая сумма немыслима для обычного человека. Очевидно, закопал клад кто-то из состоятельного рода.

К сожалению, нам не хватает данных о покупательной способности людей на рубеже XI – XII веков, но это была огромная, немыслимая сумма для обычного человека. Можно разве сравнить с выигрышем миллиона в джекпот,

– добавил Велимский.

Теперь найденные монеты Средневековья отправят на реставрацию. Сами же археологи называют находку женщины открытием десятилетия, ведь ее ценность трудно оценить.