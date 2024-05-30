Про неймовірну знахідку розповіли фахівці Інституту археології Чеської академії наук. Вони також опублікували фото неймовірної знахідки.

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Жінка знайшла монети, яким близько 900 років

У чеському місті Кутна Гора жінка під час прогулянки помітила дивний контейнер. Коли вона підійшла ближче й злегка відкопала його, то виявила там старі монети. Жінка відразу викликала на місце знахідки фахівців.

Коли археологи прибули на місце, то почали розкопки. Фахівцям вдалося знайти 2 150 старовинних монет, які датовані 1085 – 1107 роками. За словами експертів Інституту археології, знахідка жінки – відкриття, яке трапляється раз на десятиліття.

Фахівці припускають, що монети були заховані близько 900 років тому під час політичної нестабільності в країні. Саме у цей період в Чехії точилися суперечки між членами династії Пржемисловичів про празький княжий престол.

Монети виготовлені зі сплаву, який, окрім срібла, містить домішки міді, свинцю та інших металів. Визначивши склад, потім можна з'ясувати їхнє справжнє походження,

– повідомили археологи.

Жінка знайшла монети Середньовіччя під час прогулянки / Фото Інституту археології Чеської академії наук

Експерти додають, що монети зберігалися в керамічному контейнері, від якого, на жаль, залишилося лише дно. Ймовірно, їх могло бути набагато більше. Археолог Філіп Велімський додав, що ці монети – неймовірний скарб, адже така сума немислима для звичайної людини. Вочевидь, закопав скарб хтось із заможного роду.

На жаль, нам бракує даних про купівельну спроможність людей на рубежі XI – XII століть, але це була величезна, немислима сума для звичайної людини. Можна хіба порівняти з виграшем мільйона в джекпот,

– додав Велімський.

Тепер знайдені монети Середньовіччя відправлять на реставрацію. Самі ж археологи називають знахідку жінки відкриттям десятиліття, адже її цінність важко оцінити.