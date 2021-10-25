Женщина вызвала полицию к своей соседке: все из-за ее внешности

Юная хозяйка дома, которая недавно его приобрела, почти сразу поссорилась с любознательной соседкой. Конфликт удалось более-менее решить только после того, как приехала полиция.

Раздраженная 20-летняя девушка поделилась своим довольно странным скандалом с пользователями Reddit. Два месяца назад авторка переехала в собственный дом, который приобрела за 15 тысяч долларов. Раньше там жил пожилой мужчина – он умер. Все было нормально, пока девушка не познакомилась с соседкой.

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Через три недели после переезда я начала расчищать землю для того, чтобы посадить цветы весной... Моя соседка, назовем ее Джейн (около 50 лет), вышла и представилась. Я объяснила, что только переехала и готовлю свой двор к весне, – рассказала авторка.

Девушка купила старый дом в окраине, который раньше принадлежал пожилому мужчине / Фото Unsplash

Джейн похвалила ее за то, что помогает пожилому мужчине. Но попросила, чтобы она не организовывала здесь никаких вечеринок, ведь у них тихий район. Автор же ответила, что планирует отпраздновать новоселье, чем изрядно удивила соседку.

Женщина не поняла, зачем это делать, если она просто арендует квартиру. Девушка же пыталась убедить Джейн, что дом – ее собственность. Но она так и не поверила. Это вызвало скандал: через неделю, когда автор рисовала двери в доме, соседка аж позвонила в полицию.

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Она начала кричать, что я слишком молода, чтобы покупать дом, и свяжется с владельцем дома. Я попросила ее оставить меня в покое, но соседка требовала доказательств ... Она позвонила в полицию, назвав меня скваттером (люди, которые нелегально заселяют помещения, – Life 24), – вспоминает девушка.

Закончилось все вполне прогнозируемо: автор показала документы полиции и попросила, чтобы они вывели Джейн со двора. Соседка до сих пор злится, поэтому девушка не знает, правильно ли сделала. К примеру, отец сказал, что стоило просто показать документы Джейн. Ведь зачем наживать себе врагов? Впрочем, пользователи Reddit поддержали авторку: