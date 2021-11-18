Женщина забавно проучила неверного мужа: о нем узнали миллионы людей
Источник:тикток gabrielle_stone
Американская писательница и актриса Габриэль Стоун покорила тикток забавным видео о том, как она проучила бывшего мужа. Теперь он, видимо, пожалел о своих "похождениях".
Женщина опубликовала коротенькую историю в тиктоке, которая буквально за полторы недели стала "бешено" популярной в соцсети. На сегодня видео набрало более 53 миллионов просмотров!
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Что сделал ее бывший
В начале видео Габриэль в общих чертах наметила, что происходило между ней и ее бывшим мужем. Он "закрутил" роман с 19-летней девушкой, с которой встречался в течение шести месяцев.
Однажды Габриэль увидела фотографии этой девушки в гостиной. А потом узнала, что муж уехал с родителями любовницы в отпуск. Он еще и скрыл свое настоящее имя, а представился Дэниелом.
Писательница Габриэль Стоун / Фото инстаграм gabriellestone
Женщина немедленно подала на развод, но полностью отпустила все эмоции гораздо позже. Она написала о развале своего брака книгу под названием "Ешь, молись, #FML", которая помогла ей серьезно обогатиться.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Я подала на развод. Написала об этом бестселлер… Купила собственный дом. И назвала персонажа Дэниел, – написала женщина.
Полное видео можно просмотреть ниже
Ролик писательницы набрал более 5 миллионов лайков и 30 тысяч комментариев. Людям очень понравился поступок Габриэлы Стоун, а кто-то поделился схожими историями:
- Королева, знающая себе цену!
- Это то, что мы называем превращением боли в силу.
- Немедленно заказываю книгу.
- В браке были 16 лет. От него забеременела подружка, которую я знаю всю жизнь. Развелись год назад.