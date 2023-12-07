Как выглядит декор, который пришел женщине, что с ним не так и какой должна быть покупка, рассказываем дальше.

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Как выглядит "незаурядный" сказочный декор

Мать популярного австралийского видеоблогера Себа Лаза была разочарована, когда получила свой праздничный декор в стиле Disney. Рождественская скульптура выглядела скорее гротескно, чем гламурно.

Инфлюенсер сказал, что его мама заказала зимний керамический декор на сайте, позиционирующем себя как универсальный магазин доступных товаров. По его словам, женщина была неприятно удивлена, когда развернула коробку, полную деформированных фигурок.

Многоуровневое "крутящееся дерево" с движущимся у основания поездом, замком Золушки на вершине и статуэтками многих других диснеевских красавиц не оправдало ожиданий мамы блогера и вовсе не соответствовало оригиналу.

В своем видео Себ Лаз показал, как выглядит декор, совсем не оправдывающий ожиданий, и переосмыслил имена персонажей каждой сказки: "Касавица и Чудовище" превратились в "Чудовище и Чудовище", а "Спящая красавица" стала "Спящим безобразием".

Как выглядит диснеевское дерево: смотрите видео

Нестандартный декор был чрезвычайно испорчен до мельчайших деталей. На статуэтках можно увидеть как дерзко асимметричные брови, так и перекошенные улыбки.

В то же время оригинальный товар, продающийся на Amazon, выглядит совершенно иным. Это красивый декор с множеством персонажей, которые выглядят точно как их прототипы из мультиков.

Оригинальный декор от Disney выглядит безупречно / Фото Amazon

"Незаурядный и дизайнерский" декор, который получила мама блогера, зрители же видео сравнили с детским самодельным изделием, но в то же время отметили, что этого, вероятно, следовало ожидать от сайта, печально известного тем, что поставляет неидеальные товары.