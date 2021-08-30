Женщина зарабатывает тысячи долларов на обычном мусоре: как ей это удалось

Американка бросила работу официантом и начала продавать обычный мусор. В среднем она зарабатывает около 1 тысячи долларов в неделю.

Свой довольно специфический бизнес 32-летняя Тиффани Ше’ри начала еще в 2017 году. Она просто увидела видео на ютубе, как подростки искали в мусорниках разную одежду и перепродавали ее. Американка приняла это как вызов и сама начала делать такие рейды.

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Когда я увидела, какие вещи им удалось найти, то сразу поняла, что тоже хочу это попробовать, – рассказывает Тиффани.

Первая неделя поисков завершился очень успешно: они с мужем смогли продать одежду, которую нашли на свалках, по 1200 долларов. Дальше все пошло просто идеально: Тиффани не только оплатила все свои задолженности, но и приобрела новую мебель для дома.

Одна из находок Тиффани

В 2020 году женщина поняла, что ей невыгодно продолжать дальше работать официантом. Ведь новое хобби приносило гораздо больше денег – около 1 тысячи долларов в неделю. Поэтому Тиффани попрощалась с работой и стала еще больше ходить по мусорниках.

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Я очень рада, что спасаю вещи с помоек и делаю все, чтобы помочь нашему среде. Так наша планета будет немного чище, – рассказывает о своем бизнесе женщина.

За годы такого хобби женщина придумала особую стратегию. Она специально осматривает мусорки возле магазинов, где продают дорогую одежду, технику и тд. Ведь зачастую там просто выбрасывают вещи с небольшим браком. Интересная идея, но не каждый решится такое делать.