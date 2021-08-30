Свій досить специфічний бізнес 32-річна Тіффані Ше’рі започаткувала ще в 2017 році. Вона просто побачила відео на ютубі, як підлітки шукали у смітниках різний одяг і перепродували його. Американка прийняла це як виклик і сама почала робити такі рейди.

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Коли я побачила, які речі їм вдалося знайти, то одразу зрозуміла, що теж хочу це спробувати, – розповідає Тіффані.

Перший тиждень пошуків завершився дуже успішно: вони з чоловіком змогли продати одяг, який знайшли на смітниках, за 1200 доларів. Далі все пішло просто ідеально: Тіффані не тільки оплатила всі свої заборгованості, а ще й придбала нові меблі для дому.

Одна із знахідок Тіффані

У 2020 році жінка зрозуміла, що їй невигідно продовжувати далі працювати офіціантом. Адже нове хобі приносило значно більше грошей – близько 1 тисячі доларів на тиждень. Тому Тіффані попрощалася з роботою і ще більше почала ходити по смітниках.

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Я дуже рада, що рятую речі із смітників та роблю все, щоб допомогти нашому середовищу. Так наша планета буде трішки чистішою, – розповідає про свій бізнес жінка.

За роки такого хобі жінка виробила особливу стратегію. Вона спеціально оглядає смітники біля магазинів, де продають дорогий одяг, техніку тощо. Адже частенько там просто викидають речі із невеличким браком. Цікава ідея, але не кожен наважиться таке робити.