Разрушили стереотипы и изменили понятие о красоте: женщины, которые повлияли на историю моды

Женщины годами боролись за равноправие и сфера красоты не стала исключением. Ранее представительницы прекрасного пола должны были соответствовать "стандартам", однако эти стереотипы начали разрушаться.

Так, женщины стремились к индивидуальности и самовыражению. Life 24 собрал истории 5 самых влиятельных женщин мира, которые изменили представление о красоте и повлияли на наше настоящее.

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Легенда и икона поп-культуры Мэрилин Монро

Потрясающая Мэрилин Монро смогла достичь славы благодаря настойчивости и умению увидеть возможности на пути к успеху. Она была не только красивой, но и очень умной женщиной. Как отмечают исследователи ее биографии, ее IQ достигало 160 баллов, а домашняя библиотека насчитывала около 400 самых разнообразных книг.

На экранах в 1950-х годах Мэрилин Монро, как пишут биографы, появлялась в стереотипных образах – тогда в обществе блондинок считали наивными, сексуально доступными и "искусственными". Однако она изменила историю восприятия женщины. Так, Мэрилин Монро отслеживала, что происходило на политической арене и в обществе, и понимала – назревает сексуальная революция, а мир готов сломать стереотипы в отношении женщин.

Тогда икона стиля сделала очень смелое заявление, которое повлияло на историю.

Мое тело принадлежит только мне, все его части!

– подчеркнула Мэрилин Монро в интервью.

Такие слова голливудской звезды четко дали понять – никто не должен говорить женщинам, что им делать с собственным телом. Заявление Мэрилин Монро вызвало ажиотаж, а оно было на первых полосах всех газет США и заложило основу для сексуальной революции. Также Мэрилин Монро стала примером для каждой женщины мира, что не стоит бояться собственных мечтаний – все они могут осуществиться, если упорно работать и использовать все свои возможности.

Легендарная Мэрилин Монро: смотрите фото

Коко Шанель и роскошная простота

Если бы не революционные взгляды Коко Шанель, то, возможно, женщины до сих пор бы носили корсеты, пышные юбки и сложные многоуровневые прически. Вместо этого дизайнер предложила женщинам комфорт и стиль, чем внесла в моду понятие "роскошная простота".

Так, она создала стильные женские спортивные костюмы, твидовые костюмы, разработала сумку 2,25, маленькую черную сукну и неповторимый парфюм Chanel No. 5. К слову, этот аромат и сегодня является одним из самых узнаваемых во всем мире. Кроме того, Коко Шанель разрушила стереотипы о женской обуви. Так, раньше женщины выбирали обувь, которая была такого же цвета, как и одежда. В то же время дизайнер представила первые двухцветные туфли с черным носком. И это только часть из того списка, что изменила в мировой моде Коко Шанель.

Имя Коко Шанель и дальше вдохновляет весь мир. Ее бренд Chanel является одним из самых роскошных и самых известных модных домов в мире. К слову, Коко Шанель стала единственной в истории моды, которая попала в список самых влиятельных людей XX века.

Одри Хепберн и баланс простоты и элегантности

Одри Хепберн с 1950-х годов начала активно появляться в различных фильмах и демонстрировать свой непревзойденный стиль. Так, она стала иконой стиля, которая сочетала простоту и элегантность. Такой стиль определил новую эстетику, которая актуальна и сегодня.

Так, Одри Хепберн имела несколько особенностей стиля – она любила платья с цветочным принтом, укороченные брюки, шелковые платки, очки и балетки. Такие простые вещи определили новый стандарт женского образа. Одри Хепберн стала символом того, насколько важно подчеркивать внутреннюю красоту и уметь самовыражаться.

Также актриса часто появлялась в роли, которая демонстрировала стойкость и оптимизм в сложные времена. Она вдохновила миллионы женщин в мире не сдаваться в трудные минуты и уметь радоваться жизни. Кроме того, Одри Хепберн также занималась благотворительностью, что в очередной раз разрушило стереотип о женщинах. Поскольку голливудская актриса имела сложное детство, то она стала амбассадором ЮНИСЕФ и занималась судьбой детей в бедных странах. И сегодня Одри Хепберн является иконой стиля, элегантности и невероятного оптимизма.

Элегантная Одри Хебперн: смотрите фото

Диана Вриланд, которая "передвигала" глянцевые журналы

Еще 100 лет назад глянцевые журналы писали только для домохозяек и были сосредоточены только на них. Однако, когда в журналистику пришла Диана Вриланд, ситуация кардинально изменилась. Она продемонстрировала миру на страницах Harper's Bazaar и Vogue, что красота может быть разной и не стоит бояться экспериментов.

Диана Вриланд всегда имела эксцентричный вкус, поэтому не боялась экспериментировать. Так, она доказала бьюти-индустрии, что красный цвет не должен ассоциироваться только с сексуальностью. Она популяризировала красный в маникюре, в макияже губ, в одежде и в интерьере. К слову, красной помадой раньше могли пользоваться только актрисы и любовницы, однако Вриланд это переосмыслила, а такая помада стала своеобразным символом феминизма.

Считается, что Диана Вриланд опережала время моды. Она могла надеть на модель вывернутый жакет, изменить длину платья или предложить перешить шубу в домашний халат. Именно Вриланд сделала Vogue таким, каким он есть сейчас. Кроме того, она вдохновила миллионы женщин на эксперименты, а ее фраза "Не обязательно рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной" поднимала самооценку.

Диана Вриланд, которая вдохновила миллионы женщин на эксперименты со стилем: смотрите фото

Мэри Куант, которая воплощала свободу моды

Всемирно известный дизайнер Мэри Квант создала мини-юбку, а ее видение моды сильно повлияло на настоящее. Она создавала революционные вещи, которые действительно влияли на историю.

Благодаря ее решениям, трендовыми стали топы, разноцветные брюки, замшевая одежда, разноцветные яркие колготки, туфли на платформах, простые короткие стрижки, яркая косметика и многое другое. Влияние Мэри Куант выходило за пределы моды, а ее называли той, что вызвала "молодежное землетрясение".

Именно Мэри Куант подарила новому поколению женщин возможность одеваться молодежно, свежо, динамично и совсем не так, как это делали их матери. И хотя многие критики осуждали Мэри Куант, однако она продолжала революцию в сфере моды.

Эта женщина научила общество сочетать вещи разных цветов, переосмыслила моду и подарила свободу выбора, а не ограничивалась только устаревшими стереотипами.