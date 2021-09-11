Сам би не здогадався: 15 цікавих лайфхаків, які знадобляться у побуті
Джерело:Reddit
Ніколи не знаєш, у якій ситуації може знадобитись кумедний, на перший погляд, лайфхак, який ви випадково підгледіли в Інтернеті. Як отримати масаж, не витрачаючи ні копійки? Чи змусити вашого котика спати у його лежанці, а не у вашій постелі? Легко!
Винахідливі користувачі Reddit, яким вдалось вирішити побутові труднощі, поділились своїми секретами з іншими. Нам залишається лише запам'ятовувати й використовувати ці корисні поради у побуті.
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