Сам би не здогадався: 15 цікавих лайфхаків, які знадобляться у побуті

Ніколи не знаєш, у якій ситуації може знадобитись кумедний, на перший погляд, лайфхак, який ви випадково підгледіли в Інтернеті. Як отримати масаж, не витрачаючи ні копійки? Чи змусити вашого котика спати у його лежанці, а не у вашій постелі? Легко!

Винахідливі користувачі Reddit, яким вдалось вирішити побутові труднощі, поділились своїми секретами з іншими. Нам залишається лише запам'ятовувати й використовувати ці корисні поради у побуті.

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