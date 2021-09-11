Изобретательные пользователи Reddit, которым удалось решить бытовые трудности, поделились своими секретами с другими. Нам остается только запоминать и использовать эти полезные советы в быту.

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Если кот не спит в своей кроватке, просто положите туда свою рубашку или футболку

"У него была это кровать 6 месяцев, и он никогда ею не пользовался. Теперь он спит в ней каждую ночь!"

Фото Reddit HSrandom420

Если в отеле вам нечем закрытую пачку чипсов, которую вы недоели

Фото Reddit broncophil

"Когда не хочется покупать форму меньшего размера для одного рецепта"

Фото Reddit mario61752

Самый простой способ поливать цветы

Фото Reddit 5_Frog_Margin

В походе положите бутылку с водой на фонарик в телефоне, чтобы было больше света

Фото Reddit iamg0d

Как заряжать телефон, если нет столика или стула, куда бы его можно было поставить

Фото Reddit thebeef1548

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"Мой жених закрыл конец разрезанного банана банановой кожурой"

Фото Reddit TimpaniSymphony

Такая накладка защищает от кучи пыли при сверлении

Фото Reddit cableguysmith

Почему до сих пор никто до этого не додумался?

Фото Reddit plagueisthedumb

Массаж, который нравится всем

"Если у вас есть маленькие дети, нарисуйте дорожку на спине рубашки и дайте детям игрушечные автомобили"

Фото Reddit Piratey_Pirate

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Способ охладить принтер, если много печатаете

Фото Reddit harvarddomino

Так пульт точно никогда не потеряется

Фото Reddit mooseDADx

Более изящный способ всегда иметь пульт при себе

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Решение для тех, кто играет в игры с маленькими детьми

Так они никогда не закатят кубик далеко