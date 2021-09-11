Изобретательные пользователи Reddit, которым удалось решить бытовые трудности, поделились своими секретами с другими. Нам остается только запоминать и использовать эти полезные советы в быту.
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Если кот не спит в своей кроватке, просто положите туда свою рубашку или футболку
"У него была это кровать 6 месяцев, и он никогда ею не пользовался. Теперь он спит в ней каждую ночь!"
Фото Reddit HSrandom420
Если в отеле вам нечем закрытую пачку чипсов, которую вы недоели
Фото Reddit broncophil
"Когда не хочется покупать форму меньшего размера для одного рецепта"
Фото Reddit mario61752
Самый простой способ поливать цветы
Фото Reddit 5_Frog_Margin
В походе положите бутылку с водой на фонарик в телефоне, чтобы было больше света
Фото Reddit iamg0d
Как заряжать телефон, если нет столика или стула, куда бы его можно было поставить
Фото Reddit thebeef1548
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"Мой жених закрыл конец разрезанного банана банановой кожурой"
Фото Reddit TimpaniSymphony
Такая накладка защищает от кучи пыли при сверлении
Фото Reddit cableguysmith
Почему до сих пор никто до этого не додумался?
Фото Reddit plagueisthedumb
Массаж, который нравится всем
"Если у вас есть маленькие дети, нарисуйте дорожку на спине рубашки и дайте детям игрушечные автомобили"
Фото Reddit Piratey_Pirate
Способ охладить принтер, если много печатаете
Фото Reddit harvarddomino
Так пульт точно никогда не потеряется
Фото Reddit mooseDADx
Более изящный способ всегда иметь пульт при себе
Фото Reddit HateNotGone
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Как достать из банки абсолютно все
Фото Reddit silver_dollarz
Решение для тех, кто играет в игры с маленькими детьми
Так они никогда не закатят кубик далеко
Фото Reddit bhudd10