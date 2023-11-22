Державні службовці навіть поставили під сумнів особу дівчини, коли вона пішла поновлювати свої водійські права. Які процедури виконала колишня юристка та як вирішилось питання з її водійською ліцензією, розповідаємо далі.

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Як пластичні операції змінили життя колишньої юристки

Деніз Роша залишила свою юридичну кар’єру, щоб зайнятися моделінгом. Після черги пластичних операцій дівчина зіштовхнулася з тим, що працівники транспортного відділу Сан-Паулу були переконані, що вона – це інша людина. Держслужбовці порівняли нинішнє обличчя Деніз з її фото на попередній водійській ліцензії 2018 року і не могли повірити своїм очам.

Вони не повірили, що це я. Я розумію, що це їхня робота, і знаю, що їм дійсно потрібно перевірити мою особу, але вийшла справді смішна ситуація. Я не очікував такого,

— каже 39-річна дівчина.

За останні роки вона зробила справжню революцію у своїй зовнішності завдяки різноманітним хірургічним і нехірургічним процедурам.

Крім ботоксу, філерів і пілінгів шкіри, дівчина також зробила ринопластику і три рази виконала пластику грудей.

Зараз зовнішність Деніз дійсно кардинально відрізняється від тієї, що була у неї у 2018 році. Її губи стали помітно більші. Вона також має нову форму щік, носа і більш витончену лінію щелепи.

Працівники транспортного відділу були настільки приголомшені зміненим виглядом Деніз, що попросили її надати друге посвідчення особи з фотографією.

Я ніколи не могла уявити, що мої процедури призведуть до такого. Я знаю, що я змінилася, але те, що вони спитали, чи дійсно це я, для мене немислимо,

— ділиться Деніз.

Попри таку незручну ситуацію, модель каже, що їй подобається новий образ.

Я дуже задоволена результатами. Я розумію, що це може дивувати людей, але усе вийшло саме так, як я хотіла,

— пояснює дівчина.

Деніз також не шкодує про те, що залишила кар’єру юристки. Зараз вона може похвалитися 4,8 мільйонами підписників в інстаграмі, де шанувальники захоплюються фантастичною зовнішністю красуні.