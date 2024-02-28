Варто повчитися: 5 секретів краси, якими користуються француженки

Французьких жінок вважають еталоном краси. Вони славляться своїм невимушеним стилем і елегантністю, а також завжди гарною, але стриманою, зовнішністю.

У чому полягають секрети бездоганного вигляду француженок, розповіла стилістка Оксана Холод. Яких речей у них варто повчитися, повідомляє Life 24.

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Перестаньте вмиватися водою

Вода з-під крана дуже сильно сушить шкіру, тому француженки вважають за краще вмиватися міцелярною водою. Просто змочіть ватний диск і протріть ним обличчя та шию – вона добре видаляє бруд і не сушить шкіру.

Якщо у вас немає алергії на міцелярну воду, змивати її не потрібно, однак, якщо ви використовуєте велику кількість декоративної косметики, додатково варто використовувати інший засіб для очищення.

Спростіть догляд за шкірою

Все, що вам потрібно, це засіб для зняття макіяжу, зволожувальний крем і, якщо кошти дозволяють, сироватка.

Легкий щоденний масаж робить магію. У догляді за шкірою обличчя важливі не круті косметичні новинки, а стабільність,

– пише Оксана Холод.

Підтримуйте зачіску у гарному стані

Не забувайте відвідувати перукаря кожні 6 – 8 тижнів, щоб підтримувати форму стрижки та колір. Доглянуте, чисте, сяюче волосся – вже половина образу.

Використовуйте мінімум декоративної косметики

Обмежтеся одним або двома засобами, які підкреслять бажане або приховають недосконале. Щоб освіжити колір обличчя, достатньо рум’ян. Щоб вирівняти тон проблемної шкіри, скористайтеся тональним кремом та нічим більше.

А якщо намічається щось особливе, вас виручать smokey eyes або червона помада (не "і"!),

– наголошує стилістка.

Не забувайте про парфуми

Фокус у тому, щоб завжди був приємний, але не нав’язливий аромат. Не перестарайтеся – краплі парфумів цілком достатньо.

Намагайтеся робити це неквапливо, насолоджуючись самим процесом. Створіть такий власний маленький ритуал.