Що це означає та які модні тенденції макіяжу будуть актуальними цьогоріч, розповідаємо далі.

До теми П’ять трендів макіяжу, що допоможуть виглядати неперевершено цієї весни

Виразні стрілки

Цього року актуальними будуть яскраві та виразні стрілки. У тренді своєрідне поєднання "котячого ока" 90-х і блиск та контури кінця 2010-х.

Для того, щоб створити такий макіяж очей, починати малювати стрілку краще із зовнішнього куточка ока, злегка витягуючи підводку. Потім лінію слід вести до внутрішнього куточка.

Як виглядають трендові стрілки: дивіться фото

Яскраві рум'яна

Пігментовані і яскраві рум’яна – це ще один тренд цього року. Щоб досягти розчервонілого вигляду, який ми бачимо на кожній червоній доріжці цього сезону, продукт варто наносити безпосередньо на шкіру за допомогою аплікатора. Потім рум'яна слід розтушувати.

Як виглядають модні рум'яна: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Ефект омбре на губах

Губи омбре – фірмовий тренд 90-х, який повертається у 2024-му. Такий макіяж вимагає олівця для губ і блиску або помади. Найголовніше, щоб олівець був у найтемнішому відтінку, а блиск – у найсвітлішому.

Ефект омбре на губах: дивіться фото

Роблячи омбре на губах, варто починати з нанесення олівця на природний вигин лінії губ. Після цього краще нанести інший засіб у світлішому відтінку на центр губ, змішавши олівець і помаду пальцем або пензликом для макіяжу.