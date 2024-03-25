Здорове харчування та фітнес: Мішель Пфайффер поділилась секретами приголомшливої зовнішності

Американська акторка Мішель Пфайффер похизувалась у соцмережах природною красою, що не втрачає своєї яскравості попри вік зірки.

У чому секрет підтримки приголомшливої фігури та гарного стану шкіри Мішель Пфайффер, розповідаємо далі.

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Як Мішель Пфайффер тримає себе у формі

65-річна американська акторка Мішель Пфайффер поділилася в інстаграм селфі, на якому вона показала обличчя без макіяжу, випромінюючи радість і життєву силу.

Одягнена в шикарне бежеве пальто і чорний топ, світле волосся знаменитості м'яко обрамляло обличчя, підкреслюючи блакитні очі. Свою фотографію вона лаконічно підписала: "Всіх з весною!".

Пост швидко зачарував аудиторію зірки, зокрема відому телеведучу Лорі Грейнер, яка висловила свій ентузіазм з приводу нового сезону, прокоментувавши: "Щасливої весни – сезону цвітіння!".

Раніше Мішель Пфайффер, лауреатка премії "Оскар", відкрито розповідала, що її секрет підтримання такої приголомшливої фігури та сяючої шкіри полягає в дієті й режимі тренувань.

Як зараз виглядає Мішель Пфайффер: дивіться фото

Вона була прихильницею веганства, заявивши, що таке харчування принесло користь для здоров'я і сприяло збереженню молодості шкіри. Знаменитість зазначила, що рослинна їжа поліпшила її зовнішній вигляд і загальне самопочуття.

Веганська дієта – це набагато корисніше. Ви уникаєте великої кількості токсинів, які можуть призвести до старіння вашої шкіри й тіла,

– пояснювала Мішель.

Однак 2019 року вона перейшла від веганства до палео-дієти, адаптувавши свій раціон та роблячи акцент на фруктах і овочах.

На додаток до дієтичного харчування, фітнес-програма Мішель охоплює пілатес, йогу і біг – заняття, які вона включає у свій ранковий розпорядок дня, щоб залишатися у формі.