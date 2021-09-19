Сестра була готова роздерти брата через витівку на застіллі: що він зробив

Пара спокійно собі святкувала заручини разом із рідними. Все було прекрасно, доки не прийшов зведений брат разом із вагітною дружиною. Одна невдала фраза – і про заручини усі забули.

Наречені дуже здивувалися, адже їх ніхто не запрошував на святкування. А через деякий вони буквально "вкрали" свято: зведений брат розповів, що дізнався про стать своєї дитини. Після цього всі почали тішитися та говорити тости за малюка, а про наречених практично не згадували.

Цікаво Фестивалі вина: чому це важливо?

Заручини святкували у престижному ресторані. Тому розлючена наречена попросила зведеного брата оплатити половину вартості вечірки. Він, звісно ж, відмовляється це робити, бо вважає себе гостем. Але сестра стверджує, що його навіть не запрошували.

Він розповів, що прийшов на вечірку після того, як мачуха сказала, що його запросили. А також додав, що не збирався перетягувати на себе ковдру. Просто хтось спитався про дитину, і він про це згадав. Тому це нібито не його провина, що люди зацікавилися, – розповідає наречена.

Наречена попросила зведеного брата оплатити половину вечірки / Фото Unsplash

Зрештою, вони не знайшли спільної мови, тому зведений брат подзвонив мачусі. Вона попросила не сваритися через цю ситуацію, адже наречений і так достатньо багатий, тому завжди може організувати ще одне таке святкування, якщо це настільки важливо. Сам зведений брат звинуватив наречену, що вона не любить їхню майбутню дитину.

Дівчина неймовірно обурилася – тепер вона просто не хоче запрошувати зведеного брата із дружиною на своє весілля, якщо вони не оплатять половину вечірки за заручини.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

За її словами, брат ще з самого дитинства поводив себе так, ніби змагався із нею за увагу: зламав палець, щоб батьки не пішли на її випускний; вирішив усипити песика на її день народження; одружився в день, коли була річниця смерті її мами. Користувачі Reddit підтримали дівчину, але закликали якось вирішити ситуацію: