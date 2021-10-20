Молодята намагалися домовитися із дівчиною перед святом. Але спроби були марні: тепер батьки нареченого відмовляються давати гроші на весілля. І все через примху сестри!

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У мого нареченого є 24-річна сестра, яка є веганкою. Коли ми познайомилися, я була не проти відвідувати веганські ресторани. Що ж, коли я пропонувала (святкувати весілля, – Life 24) в ресторані з веганськими стравами, вона відмовилася, – розповідає наречена.

Молодята все ж розуміли, що сестра не зможе споживати їжу тваринного походження, тому запропонували їй вибрати будь-які страви для себе – вони замовлять. Але все перевернулося з ніг на голову. Через кілька днів батьки подзвонили нареченому з проханням змінити меню для весілля, щоб воно було повністю веганським. Ідея, на думку молодят, була дуже абсурдною.

Батьки попросили в нареченого, щоб всі страви на весіллі були веганськими / Фото Unsplash

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Він (наречений, – Life 24) роздратувався і сказав, що не збирається змінювати меню заради сестри. Вона ж почала мені писати повідомлення, що я маніпулюю й хочу всіх контролювати. Його батьки тепер не збираються допомагати нам із весіллям. Наречений вважає це несправедливим, тому не розмовляє з ними, – завершила розповідь наречена.

Користувачі Reddit були здивовані від дивної примхи сестри: