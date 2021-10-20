Сестра нареченого образилася через їжу на весіллі: люди її не зрозуміли

Сестра нареченого дико роздратувалася через вибір страв для весілля. Дівчина просить, щоб їжа була веганською, хоч вона єдина серед гостей, хто не споживає м’ясо та інші продукти тваринного походження.

Молодята намагалися домовитися із дівчиною перед святом. Але спроби були марні: тепер батьки нареченого відмовляються давати гроші на весілля. І все через примху сестри!

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У мого нареченого є 24-річна сестра, яка є веганкою. Коли ми познайомилися, я була не проти відвідувати веганські ресторани. Що ж, коли я пропонувала (святкувати весілля, – Life 24) в ресторані з веганськими стравами, вона відмовилася, – розповідає наречена.

Молодята все ж розуміли, що сестра не зможе споживати їжу тваринного походження, тому запропонували їй вибрати будь-які страви для себе – вони замовлять. Але все перевернулося з ніг на голову. Через кілька днів батьки подзвонили нареченому з проханням змінити меню для весілля, щоб воно було повністю веганським. Ідея, на думку молодят, була дуже абсурдною.

Батьки попросили в нареченого, щоб всі страви на весіллі були веганськими / Фото Unsplash

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Він (наречений, – Life 24) роздратувався і сказав, що не збирається змінювати меню заради сестри. Вона ж почала мені писати повідомлення, що я маніпулюю й хочу всіх контролювати. Його батьки тепер не збираються допомагати нам із весіллям. Наречений вважає це несправедливим, тому не розмовляє з ними, – завершила розповідь наречена.

Користувачі Reddit були здивовані від дивної примхи сестри: