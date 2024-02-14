Найщасливіші у світі: 90-річні сестри-близнючки зустрілися після понад 80 років розлуки
Джерело:Metro
90-річні близнючки не бачили одна одну з самого дитинства, коли їх разом із вісьмома іншими братами та сестрами розлучили після смерті батьків у 1947 році.
Завдяки ДНК-тесту, проведеному торік, одна з жінок, яку звуть Андреа Лопес, несподівано дізналась, що її сестра Маурілія Чавес все ще жива. Як сестрам вдалося зустрітися, розповідаємо далі.
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Як сестри возз'єднались після 81 року розлуки
Понад 80 років сестри-близнючки будували своє життя окремо: працювали, одружувалися, народжували дітей, а потім переїхали на пенсію, одна до Вегаса, інша – у Денвер.
Під час емоційної зустрічі сестри заплакали від щастя.
Моя маленька сестричко, я дуже хотіла тебе побачити, щоб ти була зі мною. Коли бачу тебе, то стаю такою щасливою. Нічого не можу робити, тільки плачу, обіймаю і притискаю до себе,
– сказала Андреа Лопес.
Сестра відповіла, що також почувається найщасливішою людиною у світі, бо ніколи не думала, що матиме можливість побачити свою родичку знову.
Я була самотньою, у мене прекрасна сім'я, але чого мені дійсно не вистачало, так це сестри,
– додала вона.
Зворушливий момент зустрічі сестер / Фото Loretta Chavez
До речі, завдяки тесту ДНК жінки також знайшли ще трьох живих братів та сестер, яким зараз по 80-90 років. Попри поважний вік, вони активно мандрують країною, аби зустрітися й поспілкуватися з ними.
Один з братів невдовзі приїде з Лос-Анджелеса до Вегаса, щоб побачити Лопес, а сама вона скоро збирається до Техасу, щоб погостювати в іншого родича.
Це диво, що ми знайшли одне одного після стількох років і в такому віці. Але краще пізно, ніж ніколи! Тепер наша велика родина знову разом,
– радіють возз’єднані сестри.
Попри розлуку, що тривала майже усе життя, між сестрами залишилося кумедне суперництво: вони сперечаються, хто з них народилася першою.