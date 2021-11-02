Сестри зробили татуювання з останніми словами батька: зворушливий вчинок

Після втрати батька американки вирішили назавжди увіковічнити пам'ять про нього у незвичайний спосіб. Для цього вони зробили тату з фразою, яку їх тато написав перед смертю.

На початку цього року 28-річна Анна Харп та її молодша сестра – 21-річна Абріель втратили свого батька через COVID-19. 66-річний Рудольф Клаусінг заразився кількома місяцями раніше і помер після довгої боротьби з хворобою, залишивши донькам зворушливу записку, написану від руки.

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Своє останнє послання чоловік залишив біля ліжка у госпіталі, написавши: "Це було таке чудове життя". Коли дівчата знайшли цю записку, то, не вагаючись, вирішили зробити собі тату з цими словами, на пам'ять про покійного батька:

"Немає нічого важливішого за останні слова, які він нам залишив. Ми знали, що він був у гармонії зі своїм життям", – пригадує Анна.

Покійний батько залишив донькам оптимістичну записку / Фото тікток @fairyontheprairie

Абріель обрала лаконічний варіант: вона вирішила повністю скопіювати записку і нанести на внутрішню сторону руки слова батька його почерком.

Тоді як старша сестра, Анна, обрала більш вигадливий ескіз. Вона попросила майстра тату набити на стегні фразу шрифтом друкарської машинки, у вигляді листа на в оточенні квітів.

Сестри зробили різні тату з останніми словами батька / Фото тікток @fairyontheprairie

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Анна розповіла, що зараз вона постійно дивиться на це тату. Воно нагадує їй про батька, якого вони так любили, та про його життєві принципи:

Це ідеальне нагадування про те, щоб я прожила своє життя, як мій тато. Він дуже любив життя і був вдячний за кожен день, який йому подарували,

– каже дівчина

Сестри зізнаються, що підтримки батька та його гумору їм дуже не вистачає. Та його останні слова означають, що навіть у такий важкий момент життя він перш за все думав про своїх доньок.

Дівчата зробили тату в пам'ять про покійного батька / Фото тікток @fairyontheprairie

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Відео зі зворушливою історією Анна Харп виклала у тіктоці. Розчулені користувачі не могли стримувати сліз:

"Раніше я думала, якими могли б бути ідеальні останні слова. Схоже, це вони"

"Він виглядає чудовим чоловіком. Тобі, мабуть, важко було це викласти"

"Я просто плачу зараз"

"Боже, це прекрасно"

Повне відео можна переглянути тут: