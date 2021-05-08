Шалене різноманіття: які стилі Шардоне варто спробувати

Закладаємось, ви неодноразово чули про Шардоне. А може, і смакували вина з нього! Адже це один із найпопулярніших сортів винограду, який постійно дивує навіть досвідчених поціновувачів вин.

Шардоне – справді особливий сорт. Його батьківщиною вважають Бургундію, але він прекрасно почувається в різних кліматичних умовах. Цей виноград вирощують від Франції та Італії до Нового Світу. Лишень уявіть, яке різноманіття вин він дає!

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Чим особливе Шардоне

Для вин із Шардоне характерна "фруктовість". У них можна відчути все: грушу, яблуко, маракую, інжир, персик…

Зрозуміло, усе залежить від клімату, у якому росте Шардоне. Куштуючи вино з теплих регіонів: із Чилі, Каліфорнії чи Австралії, ви відчуєте чудові нотки тропічних фруктів.

Виноград сорту Шардоне / Фото Pexels

Шардоне з регіонів із помірним кліматом – із Бургундії чи Нової Зеландії – здивує вас ароматом кісточкових фруктів. У прохолодніших регіонах (Шаблі, Шампань, Німеччина) можна посмакувати Шардоне з нотками зелених яблук.

У Шардоне таке різноманіття ароматів і смаків, що в них дуже легко заплутатися. Але нічого страшного! Щоб пізнати це вино, його потрібно просто дегустувати й дегустувати. Ми підкажемо, із чого почати.

Невитримане Шардоне

Аромат невитриманного Шардоне – свіжий, квітковий, фруктовий. Залежно від того, наскільки вистиг виноград і коли його зібрали, таке вино набуває аромату лимона, зеленого яблука (менш стиглі ягоди) або ж ананаса чи інжиру (більш стиглі).

Зверніть увагу на невитримане Шардоне з таких регіонів:

Долина Луари, Шаблі (Франція);

Кольчагуа, Долина Касабланка (Чилі);

Сонома (Каліфорнія);

Західна Австралія.

Також радимо вам чудовий зразок з України: Шардоне SHABO Classic, що вирізняється ароматами груші, ананасу, білих персиків, цитрусів та обліпихи.

Вино із Шардоне здивує вас своїм смаком та ароматом / Фото Pixabay

Витримане Шардоне

Це вино подарує вам фантастичні аромати груші дюшес, ванілі, пряженого молока й навіть вершкового масла. Якщо Шардоне створили в регіонах із прохолодним кліматом, ви відчуєте також нотки цитрусових. Вино з тепліших країв зачарує вас ароматом тропічних фруктів.

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Зверніть увагу на витримане Шардоне з таких регіонів:

Бургундія (Франція);

Апулія (Італія);

Долина Напа (Каліфорнія);

Мендоса (Аргентина).

Окрім того, рекомендуємо продегустувати відмінне українське вино – витримане Шардоне SHABO Reserve. У його ароматі домінують персик, абрикос, обліпиха – і все це в супроводі тонких тонів витримки (трохи ванілі та вершків), а також мінеральних нот.