Шардоне – действительно особенный сорт. Его родиной считают Бургундию, однако он прекрасно чувствует себя в разных климатических условиях. Этот виноград выращивают от Франции и Италии до Нового Света. Только представьте, какое многообразие вин он дает!

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Чем уникально Шардоне

Для вин из Шардоне характерна "фруктовость". В них можно почувствовать всё: грушу, яблоко, маракуйю, инжир, персик...

Разумеется, все зависит от климата, в котором произрастает Шардоне. Пробуя вино из теплых регионов: из Чили, Калифорнии или Австралии, вы ощутите нотки тропических фруктов.

Виноград сорта Шардоне / Фото Pexels

Шардоне из регионов с умеренным климатом – из Бургундии или Новой Зеландии – удивит вас ароматом косточковых фруктов. В прохладных регионах (Шабли, Шампань, Германия) можно попробовать Шардоне с нотками зеленых яблок.

У Шардоне такое многообразие ароматов и вкусов, что в них очень легко запутаться. Чтобы понять это вино, его нужно просто дегустировать и дегустировать. Мы подскажем, с чего начать.

Невыдержанное Шардоне

Аромат невыдержанного Шардоне – свежий, цветочный, фруктовый. В зависимости от того, насколько вызрел виноград и когда его собрали, вино из него приобретает аромат лимона, зеленого яблока (менее спелые ягоды) либо же ананаса или инжира (более спелые).

Обратите внимание на невыдержанное Шардоне из следующих регионов:

Долина Луары, Шабли (Франция);

Кольчагуа, Долина Касабланка (Чили);

Сонома (Калифорния);

Западная Австралия.

Также советуем вам замечательный образец из Украины: Шардоне SHABO Classic, отличающийся ароматами груши, ананаса, белых персиков, цитрусовых и облепихи.

Вино из Шардоне удивит вас своим ароматом / Фото Pixabay

Выдержанное Шардоне

Это вино подарит вам фантастические ароматы груши, ванили, топленого молока и даже сливочного масла. Если Шардоне создали в регионах с прохладным климатом, вы ощутите также нотки цитрусовых. Вино из теплых краев очарует вас ароматом тропических фруктов.

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Обратите внимание на выдержанное Шардоне из следующих регионов:

Бургундия (Франция);

Апулия (Италия);

Долина Напа (Калифорния, США);

Мендоса (Аргентина).

Кроме того, рекомендуем продегустировать отличное украинское вино – выдержанное Шардоне SHABO Reserve. В его аромате доминируют персик, абрикос, облепиха – и все это в сопровождении тонких тонов выдержки (немного ванили и сливок), а также минеральных нот.