Шардоне – действительно особенный сорт. Его родиной считают Бургундию, однако он прекрасно чувствует себя в разных климатических условиях. Этот виноград выращивают от Франции и Италии до Нового Света. Только представьте, какое многообразие вин он дает!
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Чем уникально Шардоне
Для вин из Шардоне характерна "фруктовость". В них можно почувствовать всё: грушу, яблоко, маракуйю, инжир, персик...
Разумеется, все зависит от климата, в котором произрастает Шардоне. Пробуя вино из теплых регионов: из Чили, Калифорнии или Австралии, вы ощутите нотки тропических фруктов.
Виноград сорта Шардоне / Фото Pexels
Шардоне из регионов с умеренным климатом – из Бургундии или Новой Зеландии – удивит вас ароматом косточковых фруктов. В прохладных регионах (Шабли, Шампань, Германия) можно попробовать Шардоне с нотками зеленых яблок.
У Шардоне такое многообразие ароматов и вкусов, что в них очень легко запутаться. Чтобы понять это вино, его нужно просто дегустировать и дегустировать. Мы подскажем, с чего начать.
Невыдержанное Шардоне
Аромат невыдержанного Шардоне – свежий, цветочный, фруктовый. В зависимости от того, насколько вызрел виноград и когда его собрали, вино из него приобретает аромат лимона, зеленого яблока (менее спелые ягоды) либо же ананаса или инжира (более спелые).
Обратите внимание на невыдержанное Шардоне из следующих регионов:
- Долина Луары, Шабли (Франция);
- Кольчагуа, Долина Касабланка (Чили);
- Сонома (Калифорния);
- Западная Австралия.
Также советуем вам замечательный образец из Украины: Шардоне SHABO Classic, отличающийся ароматами груши, ананаса, белых персиков, цитрусовых и облепихи.
Вино из Шардоне удивит вас своим ароматом / Фото Pixabay
Выдержанное Шардоне
Это вино подарит вам фантастические ароматы груши, ванили, топленого молока и даже сливочного масла. Если Шардоне создали в регионах с прохладным климатом, вы ощутите также нотки цитрусовых. Вино из теплых краев очарует вас ароматом тропических фруктов.
Обратите внимание на выдержанное Шардоне из следующих регионов:
- Бургундия (Франция);
- Апулия (Италия);
- Долина Напа (Калифорния, США);
- Мендоса (Аргентина).
Кроме того, рекомендуем продегустировать отличное украинское вино – выдержанное Шардоне SHABO Reserve. В его аромате доминируют персик, абрикос, облепиха – и все это в сопровождении тонких тонов выдержки (немного ванили и сливок), а также минеральных нот.