Вежа із шампанським стала вже традиційною окрасою вишуканих вечірок. Проте нідерландська компанія наважилась пригостити зі своєї піраміди одразу 54 тисячі відвідувачів.

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Піраміда з шампанського встановила новий світовий рекорд

Нідерландська компанія Luuk Broos Events раніше вже будувала велику піраміду у 2017 році в Мадриді. Цього разу вони вирішили побити власні ж рекорди і створили винну інсталяцію висотою 10 метрів.

Для побудови тристоронньої споруди знадобилось 5 днів. Команда професіоналів обрала для скляної піраміди з шампанського особливе місце на розкішному дубайському курорті Atlantis The Palm. Долучилась до створення унікального об'єкта і компанія Moët & Chandon.



Найвища піраміда зі шампанського у світі / Фото Unsplash

Створення вежі такого розміру – це нелегке завдання, і більш ніж половина нашої команди насправді складається з хірургів, у яких високий рівень дисципліни, зосередженості та сильні руки, які потрібні,

– пояснює представниця компанії Luuk Broos Events.

Для відкриття скляної піраміди запросили навіть балерину, яка виступала, поки бокали повільно наповнювались Moët & Chandon. Хрустальний об'єкт простояв відносно недовго, а саме, до 1 січня. Усі бокали згодом були перероблені та повторно використані для 1548 номерів готелю Atlantis The Palm.

Генеральний директор Moët Hennessy Middle East повідомив, що компанія Moët & Chandon має зв'язок з пірамідами шампанського ще з 1950-х років.

У 1983 році, відзначаючи своє 240-річчя, Moët & Chandon встановили перший світовий рекорд найвищої піраміди шампанського з 2757 кришталевих келихів,

– розповідає директор.