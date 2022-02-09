Башня с шампанским стала уже традиционным украшением изысканных вечеринок. Однако нидерландская компания отважилась угостить из своей пирамиды сразу 54 тысяч посетителей.

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Пирамида из шампанского установила новый мировой рекорд

Нидерландская компания Luuk Broos Events ранее уже строила большую пирамиду в 2017 году в Мадриде. На этот раз они решили побить собственные рекорды и создали виновную инсталляцию высотой 10 метров.

Для постройки трехстороннего сооружения понадобилось 5 дней. Команда профессионалов выбрала для стеклянной пирамиды из шампанского особое место на роскошном дубайском курорте Atlantis The Palm. Присоединилась к созданию уникального объекта и компания Moët & Chandon.



Самая высокая пирамида из шампанского в мире / Фото Unsplash

Создание башни такого размера – это нелегкая задача, и более половины нашей команды действительно состоит из хирургов, у которых высокий уровень дисциплины, сосредоточенности и сильные руки, которые нужны,

– объясняет представительница компании Luuk Broos Events.

Для открытия стеклянной пирамиды пригласили балерину, которая выступала пока бокалы медленно наполнялись Moët & Chandon. Хрустальный объект простоял относительно недолго, а именно до 1 января. Впоследствии все бокалы были переработаны и повторно использованы для 1548 номеров отеля Atlantis The Palm.

Генеральный директор Moët Hennessy Middle East сообщил, что компания Moët & Chandon имеет связь с пирамидами шампанского еще с 1950-х годов.