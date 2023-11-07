Вибрати такий простий аксесуар як шапка буває дійсно непросто. Про те, на які моменти потрібно звернути увагу при виборі – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Тренди зими: які кольори додати до свого гардероба

Колір

При виборі головного убору важливо визначитись, який колір личить до вашого обличчя і з яким верхнім одягом будете його носити. Якщо у вас є пальто, пуховик та ще й куртка, краще обирати шапки стриманих, пастельних кольорів. Вони пасуватимуть до будь-якого одягу.



Берет – приклад вишуканої шапки / Pexels

Форма

Найбільш універсальними є шапки-біні, вони личать усім типам обличчя. Круглому пасуватимуть панамки, кашемірові хустки. До речі, панамки тепер захищають не тільки від сонця, але й від холоду.



Біні підходить під всі типи обличчя / Pexels

Стиль

Поєднуйте головний убір і свій стиль. Якщо у вашому гардеробі переважає спортивний одяг, можна обрати модні теплі панами. Якщо ж любите класику або боїтесь зіпсувати зачіску, тоді варто придбати берет, обгорнути голову у теплий масивний шарф або ніжну кашемірову хустину. Також шарфи можна використовувати як доповнення до шапок або накинути на плечі, щоб зігрітись. В таких речах ви будете завжди виглядати стильно.

Деякі магазини пропонують послугу примірки онлайн. Якщо є можливість, то краще нею скористатись, щоб точно не прогадати з вибором.