Що читає Емма Вотсон та Різ Візерспун: 5 рекомендацій від знаменитих жінок

Знаменитим акторкам та ведучим, звісно, важко виділити вільну хвилину у щільному графіку. Проте навіть при такій зайнятості ці відомі жінки знаходять час, щоб поринути у цікаву книжкову історію і розповісти про улюблені книги своїм фанатам.

Тому якщо ви саме зараз у пошуках книжкової цікавинки, довіртеся вибору Емми Вотсон, Різ Візерспун, Емми Роберт та Опри Вінфрі. Усі вони – не просто зірки кіно та телебачення, але й ерудовані жінки, які обожнюють літературу та вже не перший рік ведуть власні книжкові клуби.

До теми: 7 книг, які варто прочитати кожному до 30 років – добірка шедеврів

1. Емма Вотсон: "Маленькі жінки", Луїза Мей Олкотт

Мабуть, ви чули про те, що Емма Вотсон знялась в одній з головних ролей в екранізації однойменного роману. Проте це ще не все: у своєму книжковому клубі oursharedshelf вона також неодноразово обговорювала цю книгу і наголошувала на тому, наскільки цей твір важливий та надихаючий для жінок усього світу. А у 2019 році вона навіть долучилась до книжкового флешмобу, заховавши 2 тисячі екземплярів "Маленьких жінок" біля пам'яток у Лондоні.

Про що книга: це культовий роман американської письменниці Луїзи Мей Олкотт про долю чотирьох сестер, які живуть в маленькому містечку за часів Громадянської війни. Незважаючи на всі складності і такі різні характери, вони намагаються підтримувати одна одну, будувати особисте життя, ходити на бали і реалізовувати себе. Одним словом – жити. Це життєстверджуюча класика, яка ніколи не втрачає актуальності.

Фото Наш Формат

2. Різ Візерспун: "Подаруй мені зірку", Джоджо Мойєс

Акторка також палка прихильниця читання: її книжковий онлайн-клуб reesesbookclub має вже аж 2 мільйони підписників! Вона обожнює сучасну літературу і регулярно ділиться з підписниками своїми враженнями від книг. Вона зізналась, що є справжньою фанаткою авторки:

Протягом багатьох років я була великим шанувальником Джоджо Мойєс. Її герої такі переконливі, і ви знаєте, як я люблю історичну фантастику!

– ділиться Різ Візерспун

Про що книга: це зворушлива історія про Еліс, яка змушена через одруження переїхати з рідної Англії до консервативного Кентуккі. Усе здається їй чужим і непривітним, аж поки вона не погодилась стати волонтеркою у бібліотеці і не знайомиться з чудовими жінками. Їх усіх об'єднає любов до літератури. Це знайомство й змінить життя Еліс.

Фото Клуб сімейного дозвілля

3. "Усюди жевріють пожежі", Селеста Інг

Ще одна рекомендація від Різ Візерспун. За цією книгою вийшов однойменний серіал, у якому акторка зіграла головну роль. Твір справді вразив її до глибини душі.

Замало сказати, що я просто люблю цю книгу. Ця глибока психологічна таємниця двох сімей в Огайо зворушила мене до сліз,

– написала акторка

Про що книга: ця драматична книга про складні стосунки батьків і дітей. У маленькому, майже ідеальному містечку живуть дві зовсім протилежні жінки: взірцева дружина та мати-одиначка, яка живе у фургоні. Обидві виховують підлітків зі складним характером і з часом стає зрозуміло: не все, що бачать люди на фасаді родинного життя, є правдою.

Фото Наш Формат

4. Емма Робертс: "Ребекка", Дафна Дю Мор'є

Як і попередні акторки, Емма Робертс також вже давно не просто розповідає про свої книжкові рекомендації, а й веде книжковий клуб Belletrist. Щомісяця радить книгу, яку вони з підписниками читатимуть та обговорюватимуть. Тож, як бачимо, Емма Робертс також обізнан книголюбка. Однією з книг, яку вона рекомендувала, стала "Ребекка", Дафни Дю Мор'є:

Читаю зараз цю книгу і закохуюсь у неї,

– написала зірка

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Про що книга: це готичний роман відомої англійської письменниці Дафни Дю Мор'є, який розповідає історію юної дружини багатого аристократа. Чоловік привозить її до свого маєтку, але з кожним днем починає поводитись все дивніше, а у самому будинку все нагадує про колишню його господиню – Ребекку. Зрештою, дівчині доведеться дізнатись таємницю цього будинку і минулого його господарів.

Фото Клуб сімейного дозвілля

5. Опра Вінфрі: "Сила моменту тепер", Екгарт Толле

Мабуть, це один із найвідоміших книжкових клубів зірок у світі – – oprahookclub. Знаменита ведуча змусила тисячі людей полюбити читання. А все завдяки її репутації улюблениці публіки та бездоганному смаку, який дозволяє їй добирати для клубу дійсно якісну літературу. Вона радить як перевірені часом книги, так і новинки.

"Силу моменту тепер" Опра Вінфрі назвала однією із тих книг, що допомагають справитись з життєвими труднощами, спонукати до роздумів і навіть – до дій.

Про що книга: це глибоко філософський твір, у якому автор стверджує, що усі ми – трішки божевільні. Адже у кожного з нас є минуле, яке сформувало наше уявлення про життя. Проте важливо інколи зупинити нескінченний потік думок та аналізу й відчуття життя зараз, у цьому конкретному моменті.