Навіть у такому складному 2020 році були речі, які нас надихали та вражали. Фільм, що перевернув вам світогляд? Гра, яка об'єднала усю родину? Чи книга, з якою відпочивали від поганих новин? Такими особливими речима поділилась і Ярослава Гресь.

Українська громадська діячка, власниця піар-агентства та блогерка Ярослава Гресь склала свій список рекомендацій речей, які її найбільше вразили цього року.

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Фільм року – "Прекрасна епоха"

Незвичайний фільм про повернення у минуле/ Кадр з фільму

Уявіть, що ви можете повернутись у будь-яку історичну епоху чи момент вашого життя. Саме цим і займається таємнича компанія у цьому романтичному комедійно-драматичному фільмі. Проте нічого спільного з машиною час у них немає: вони дуже реалістично реконструюють події минулого. Чим же вони допоможуть Віктору, який нещодавно втратив єдину радість його життя – кохану дружину?

Фільм настільки вразив Ярославу Гресь, що вона хотіла би втілити такий проєкт у життя!

Единий фільм, який ми подивилися на карантині і який просто не виходить у мене з голови, – каже підприємиця

Серіал року – "Ферзевий гамбіт"

Один із найпопулярніших серіалів цього року сподобався і Ярославі Гресь. Вона зізнається, що подивилась його за одну ніч і дуже зраділа, що обидві її доньки захопились шахами.

Дивовижний шлях дівчини, що відкрила у собі талант до шахів/ Кадр з фільму

Неймовірна історія юної Бет нікого не залишає байдужим і тримає у напруженні до кінця: дівчина виросла у дитячому будинку і гра у шахи стала її єдиною відрадою. З часом вона все краще відточує свої навички і досягає неабияких успіхів. Водночас для перемоги у вирішальній грі їй доводиться боротись і з особистими проблемами.

Гра року – механічні 3D-пазли

Ваша родина не зможе відірватись від цієї гри/ Фото ugears

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Це чудова розвага для всієї родини. Щоб зібрати такий пазл, вам не потрібні клей, ножиці чи гвіздки – вони сконструйовані таким чином, щоб без проблем зібрати механізм з дерев'яних деталей, який буде працювати.

Коли ми нарешті зібрали дерев'яний лічильник, який працює, в квартирі стояв такий переможний крик, наче ми всією сім'єю взяли Оскар і Нобелівську премію миру.

Художня книга року – "Англія, Англія" Джуліан Барнс

Саме цей сатиричний роман припав до душі цього року Ярославі Гресь. Автор розповідає про острів, на якому створили тематичний парк і зібрали усе найкраще від Англії: легенди про Робіна Гуда, Тауерський міст, "Бітлз", королеву і багато іншого, що втілює цю країну в очах усього світу. Чи не стане ця фейкова Англія популярніша за справжню?

Оригінальний роман, що ставить перед нами питання: що таке Англія?/ Фото nebobookshop

Бізнес-книга року – "Економіка вражень" Джеймс Гілмор, Джозеф Пайн

Все більше потребами споживачів стають не речі та продукти, які можна помацати, а враження. У книзі ви не тільки побачите купу прикладів, які це підтверджують, а й дізнаєтесь про інструменти, за допомогою яких компанії можуть втілювати нові бізнес-моделі та будувати нові стосунки зі споживачами. Ярослава Гресь зізнається, що ця книга для неї, як для підприємиці, стала настільною у 2020 році.

Дуже корисно всім, хто створює ... що завгодно, – зазначає блогерка.

Книга для всіх, хто хоче зробити свій продукт більш цінним/ Фото yakaboo