Даже в таком сложном 2020 году были вещи, которые нас вдохновляли и поражали. Фильм, перевернувший вам мировоззрение? Игра, которая объединила всю семью? Или книга, с которой отдыхали от плохих новостей? Такими особыми вещами поделилась и Ярослава Гресь.

Украинский общественный деятель, владелица пиар-агентства и блогерша Ярослава Гресь составила свой список рекомендаций вещей, которые ее больше всего поразили в этом году.

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Фильм года – "Прекрасная эпоха"

Необычный фильм о возвращении в прошлое / Кадр из фильма

Представьте, что вы можете вернуться в любую историческую эпоху или момент вашей жизни. Именно этим и занимается таинственная компания в этом романтическом комедийно-драматическом фильме. Однако ничего общего с машиной время у них нет: они очень реалистично реконструируют события прошлого. Чем же они помогут Виктору, который недавно потерял единственную радость его жизни – любимую жену?

Фильм настолько поразил Ярославу Гресь, что она хотела бы воплотить такой проект в жизнь!

Единственный фильм, который мы посмотрели на карантине и который просто не выходит у меня из головы, – говорит предпринимательница

Сериал года – "Королевский гамбит"

Один из самых популярных сериалов этого года понравился и Ярославе Гресь. Она признается, что посмотрела его за одну ночь и очень обрадовалась, что обе ее дочери увлеклись шахматами.

Удивительный путь девушки, открыла в себе талант к шахматам / Кадр из фильма

Невероятная история юной Бет никого не оставляет равнодушным и держит в напряжении до конца: девушка выросла в детском доме, и игра в шахматы стала ее единственной отрадой. Со временем она все лучше оттачивает свои навыки и достигает значительных успехов. Однако для победы в решающей игре ей приходится бороться и с личными проблемами.

Игра года – механические 3D-пазлы

Ваша семья не сможет оторваться от этой игры / Фото ugears

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Это прекрасное развлечение для всей семьи. Чтобы собрать такой пазл, вам не нужны клей, ножницы или гвозди – они сконструированы таким образом, чтобы без проблем собрать механизм из деревянных деталей, который будет работать.

Когда мы наконец собрали работающий деревянный счетчик, в квартире стоял такой победный вопль, как будто мы всей семьей взяли Оскар и Нобелевскую премию мира, – делится Ярослава Гресь

Художественная книга года – "Англия, Англия" Джулиан Барнс

Именно этот сатирический роман понравился в этом году Ярославе Гресь. Автор рассказывает об острове, на котором создали тематический парк и собрали все лучшее от Англии: легенды о Робине Гуде, Тауэрский мост, "Битлз", королеву и многое другое, что воплощает эту страну в глазах всего мира. Не станет эта фейковая Англия популярнее настоящей?

Оригинальный роман, который задает нам вопрос: что такое Англия? / Фото nebobookshop

Бизнес-книга года – "Экономика впечатлений" Джеймс Гилмор, Джозеф Пайн

Все больше потребностями потребителей становятся не вещи и продукты, которые можно пощупать, а впечатления. В книге вы не только увидите кучу примеров, подтверждающих это, но и узнаете об инструментах, с помощью которых компании могут воплощать новые бизнес-модели и строить новые отношения с потребителями. Ярослава Гресь признается, что эта книга для нее, как для предпринимательницы, стала настольной в 2020 году.

Очень полезно всем, кто создает ... что угодно, - отмечает блогерша.

Книга для всех, кто хочет сделать свой продукт более ценным / Фото yakaboo