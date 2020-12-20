5 книг, которые должна прочитать каждая женщина: подборка от психолога Богданы Валигуры
Некоторые книги – это больше, чем просто интересная история. Психолог Богдана Валигура убеждена, что существуют книги, которые обязательно должны стоять на полке каждой женщины. Они помогут вам стать лучшей версией себя и найти взаимопонимание с другими.
На своей странице в инстаграме психолог Богдана Валигура поделилась с читателями 5 книгами о любви к себе, любви, отношениях и поисках своего назначения.
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"Как хочет женщина. Правда о сексуальном здоровье", Емили Нагоски
Издательство: Клуб Семейного Досуга
Цена: 200 грн
О чем книга: известный експерт в сфере полового воспитания Эмили Нагоски ответит на важные вопросы, о которых редко говорят вслух: почему так трудно получить удовольствие во время секса? Как начать чувствовать себя привлекательной? Почему вам кажется, что с вами что-то не так? Она поднимает и много других важных тем, связанных с женской анатомией и сексуальностью. Вы поймете, что значит – быть желанной и здоровой.
Эта книга не столько о сексе, сколько о женском самовосприятии, сексуальность и о контакте со своим телом ! – говорит психолог
Книга, которая раскроет ваш сексуальный потенциал / Фото bookclub
"Тело, еда, секс и тревога", Юлия Лапина
Издательство: Альпина Паблишер
Цена: 290 грн
О чем книга: после прочтения этой книги вы точно будете знать: вы можете быть любой, все нормально.
Вы узнаете, для чего нам навязывают стандарты красоты и почему физически и психологически женщины страдают от них; как прекратить сидеть на вечных диетах и наконец начать заботиться о своем теле; как выйти из постоянной тревоги за свой внешний вид и не гнаться больше за идеальным телом.
Эта книга изменит ваше отношение к своему телу / Фото yakaboo
"Дао жизни" Ирина Хакамада
Издательство: Форс Украина
Цена: 280 грн
О чем книга: просто – о том, как быть счастливым. Однако за этой фразой скрыто гораздо больше: как найти себя, как всегда все успевать, как придерживаться того самого баланса в жизни, как стать успешной, любимой и самореализованной одновременно. Философские размышления рядом с практическими советами.
Не бойтесь, это не сборная солянка. Логика выстроена отлично, так что читается на одном дыхании, – советует Богдана Валигура
Эта небольшая книга раскрывает вам секрет – как найти ощущение счастья / Фото book-ye
"Парадокс страсти", Кассандра Филлипс, Дин Делис
Издательство: Манн, Иванов и Фербер
Цена: 375 грн
О чем книга: а вы знали, как ваша самооценка может влиять на отношения, почему не желательно быть с партнером "одним целым" и почему иногда в паре один любит больше другого? Ответы на такие вопросы вы найдете в этой книге.
Она поможет вернуть баланс в отношениях и даст инструменты, которые позволят построить прочные отношения на равных условиях.
Книга, которая может вернуть вашим отношениям понимание и гармонию / Фото yakaboo
"Пять языков любви", Гэри Чепмен
Издательство: Свичадо
Цена: 145 грн
О чем книга: этот мировой бестселлер – базовая книга об отношениях. Вы узнаете, насколько по-разному люди могут проявлять свою любовь и сможете разобраться, как найти общий язык "любви" для вас и вашего партнера. Учимся давать любовь и правильно ее принимать!
Эта небольшая книга научит вас понимать своего партнера / Фото dobrakniga
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