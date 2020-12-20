Некоторые книги – это больше, чем просто интересная история. Психолог Богдана Валигура убеждена, что существуют книги, которые обязательно должны стоять на полке каждой женщины. Они помогут вам стать лучшей версией себя и найти взаимопонимание с другими.

На своей странице в инстаграме психолог Богдана Валигура поделилась с читателями 5 книгами о любви к себе, любви, отношениях и поисках своего назначения.

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"Как хочет женщина. Правда о сексуальном здоровье", Емили Нагоски

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Цена: 200 грн

О чем книга: известный експерт в сфере полового воспитания Эмили Нагоски ответит на важные вопросы, о которых редко говорят вслух: почему так трудно получить удовольствие во время секса? Как начать чувствовать себя привлекательной? Почему вам кажется, что с вами что-то не так? Она поднимает и много других важных тем, связанных с женской анатомией и сексуальностью. Вы поймете, что значит – быть желанной и здоровой.

Эта книга не столько о сексе, сколько о женском самовосприятии, сексуальность и о контакте со своим телом ! – говорит психолог

Книга, которая раскроет ваш сексуальный потенциал / Фото bookclub

"Тело, еда, секс и тревога", Юлия Лапина

Издательство: Альпина Паблишер

Цена: 290 грн

О чем книга: после прочтения этой книги вы точно будете знать: вы можете быть любой, все нормально.

Вы узнаете, для чего нам навязывают стандарты красоты и почему физически и психологически женщины страдают от них; как прекратить сидеть на вечных диетах и ​​наконец начать заботиться о своем теле; как выйти из постоянной тревоги за свой внешний вид и не гнаться больше за идеальным телом.

Эта книга изменит ваше отношение к своему телу / Фото yakaboo

"Дао жизни" Ирина Хакамада

Издательство: Форс Украина

Цена: 280 грн

О чем книга: просто – о том, как быть счастливым. Однако за этой фразой скрыто гораздо больше: как найти себя, как всегда все успевать, как придерживаться того самого баланса в жизни, как стать успешной, любимой и самореализованной одновременно. Философские размышления рядом с практическими советами.

Не бойтесь, это не сборная солянка. Логика выстроена отлично, так что читается на одном дыхании, – советует Богдана Валигура

Эта небольшая книга раскрывает вам секрет – как найти ощущение счастья / Фото book-ye

"Парадокс страсти", Кассандра Филлипс, Дин Делис

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Цена: 375 грн

О чем книга: а вы знали, как ваша самооценка может влиять на отношения, почему не желательно быть с партнером "одним целым" и почему иногда в паре один любит больше другого? Ответы на такие вопросы вы найдете в этой книге.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Она поможет вернуть баланс в отношениях и даст инструменты, которые позволят построить прочные отношения на равных условиях.

Книга, которая может вернуть вашим отношениям понимание и гармонию / Фото yakaboo

"Пять языков любви", Гэри Чепмен

Издательство: Свичадо

Цена: 145 грн

О чем книга: этот мировой бестселлер – базовая книга об отношениях. Вы узнаете, насколько по-разному люди могут проявлять свою любовь и сможете разобраться, как найти общий язык "любви" для вас и вашего партнера. Учимся давать любовь и правильно ее принимать!

Эта небольшая книга научит вас понимать своего партнера / Фото dobrakniga