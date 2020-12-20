Деякі книги – це більше, ніж просто цікава історія. Психологиня Богдана Валігура переконана, що існують книги, які обов'язково мають стояти на полиці кожнї жінки. Вони допоможуть вам стати кращою версією себе та знайти порозуміння з іншими.

На своїй сторінці в інстаграмі психологиня Богдана Валігура поділилась з читачами 5 книгами про любов до себе, кохання, стосунки і пошуки свого призначення.

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"Як бажає жінка. Правда про сексуальне здоров'я", Емілі Нагоскі

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля

Ціна: 200 грн

Про що книга: відома експертка у сфері статевого виховання Емілі Нагоскі відповість на важливі питання, про які рідко говорять вголос: чому так важко отримати задоволення під час сексу? Як почати відчувати себе привабливою? Чому вам здається, що з вами щось не так? Вона піднімає і багато інших важливих тем, пов'язаних з жіночою анатомією та сексуальністю. Ви зрозумієте, що значить – бути бажаною та здоровою.

Ця книга не стільки про секс, скільки про жіноче самосприйняття, сексуальність і про контакт зі своїм тілом! – говорить психологиня

Книга, що розкриє ваш сексуальний потенціал/ Фото bookclub

"Тіло, їжа, секс і тривога", Юлія Лапіна

Видавництво: Альпіна Паблішер

Ціна: 290 грн

Про що книга: після прочитання цієї книги ви точно знатимете: ви можете бути будь-якою, все нормально.

Ви дізнаєтесь, для чого нам нав'язують стандарти краси і чому фізично і психологічно жінки страждають від цього; як припинити сидіти на вічних дієтах і нарешті почати піклуватись про своє тіло; як вийти із постійної тривоги за свій зовнішній вигляд і не гнатись більше за ідеальним тілом.

Ця книга змінить ваше ставлення до свого тіла/ Фото yakaboo

"Дао життя" Ірина Хакамада

Видавництво: Форс Україна

Ціна: 280 грн

Про що книга: просто – про те, як бути щасливою. Проте за цією фразою приховано набагато більше: як знайти себе, як завжди все встигати, як дотримуватись того самого балансу у житті, як стати успішно, коханою і самореалізованою водночас. Філософські роздуми поруч з практичними порадами.

Не бійтеся, це не збірна солянка. Логіка вибудувана відмінно, так що читається на одному диханні, – радить Богдана Валігура

Ця невелика книга розкриває вам секрет – як віднайти відчуття щастя/ Фото book-ye

"Парадокс пристрасті", Кассандра Філліпс, Дін Деліс

Видавництво: Манн, Іванов і Фербер

Ціна: 375 грн

Про що книга: а ви знали як саме ваша самооцінка може впливати на стосунки, чому не бажано бути з партнером "одним цілим" і чому часом у парі один кохає більше за іншого? Відповіді на такі питання ви знайдете у цій книзі.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Вона допоможе повернути баланс у стосунках та дасть інструменти, що дозволять побудувати міцні стосунки на рівних умовах.

Книга, що може повернути до ваших стосунків порозуміння та гармонію/ Фото yakaboo

"П`ять мов любови для неодружених", Гері Чепмен

Видавництво: Свічадо

Ціна: 145 грн

Про що книга: цей світовий бестселер – базова книга про стосунки. Ви дізнаєтесь, наскільки по-різному люди можуть проявляти свою любов і зможете розібратись, як знайти спільну мову "любови" для вас і вашого партнера. Вчимося давати любов і правильно її приймати!

Ця невелика книга навчить вас розуміти свого партнера/ Фото dobrakniga