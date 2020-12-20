5 книг, які має прочитати кожна жінка: добірка від психологині Богдани Валігури
Деякі книги – це більше, ніж просто цікава історія. Психологиня Богдана Валігура переконана, що існують книги, які обов'язково мають стояти на полиці кожнї жінки. Вони допоможуть вам стати кращою версією себе та знайти порозуміння з іншими.
На своїй сторінці в інстаграмі психологиня Богдана Валігура поділилась з читачами 5 книгами про любов до себе, кохання, стосунки і пошуки свого призначення.
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"Як бажає жінка. Правда про сексуальне здоров'я", Емілі Нагоскі
Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля
Ціна: 200 грн
Про що книга: відома експертка у сфері статевого виховання Емілі Нагоскі відповість на важливі питання, про які рідко говорять вголос: чому так важко отримати задоволення під час сексу? Як почати відчувати себе привабливою? Чому вам здається, що з вами щось не так? Вона піднімає і багато інших важливих тем, пов'язаних з жіночою анатомією та сексуальністю. Ви зрозумієте, що значить – бути бажаною та здоровою.
Ця книга не стільки про секс, скільки про жіноче самосприйняття, сексуальність і про контакт зі своїм тілом! – говорить психологиня
Книга, що розкриє ваш сексуальний потенціал/ Фото bookclub
"Тіло, їжа, секс і тривога", Юлія Лапіна
Видавництво: Альпіна Паблішер
Ціна: 290 грн
Про що книга: після прочитання цієї книги ви точно знатимете: ви можете бути будь-якою, все нормально.
Ви дізнаєтесь, для чого нам нав'язують стандарти краси і чому фізично і психологічно жінки страждають від цього; як припинити сидіти на вічних дієтах і нарешті почати піклуватись про своє тіло; як вийти із постійної тривоги за свій зовнішній вигляд і не гнатись більше за ідеальним тілом.
Ця книга змінить ваше ставлення до свого тіла/ Фото yakaboo
"Дао життя" Ірина Хакамада
Видавництво: Форс Україна
Ціна: 280 грн
Про що книга: просто – про те, як бути щасливою. Проте за цією фразою приховано набагато більше: як знайти себе, як завжди все встигати, як дотримуватись того самого балансу у житті, як стати успішно, коханою і самореалізованою водночас. Філософські роздуми поруч з практичними порадами.
Не бійтеся, це не збірна солянка. Логіка вибудувана відмінно, так що читається на одному диханні, – радить Богдана Валігура
Ця невелика книга розкриває вам секрет – як віднайти відчуття щастя/ Фото book-ye
"Парадокс пристрасті", Кассандра Філліпс, Дін Деліс
Видавництво: Манн, Іванов і Фербер
Ціна: 375 грн
Про що книга: а ви знали як саме ваша самооцінка може впливати на стосунки, чому не бажано бути з партнером "одним цілим" і чому часом у парі один кохає більше за іншого? Відповіді на такі питання ви знайдете у цій книзі.
Вона допоможе повернути баланс у стосунках та дасть інструменти, що дозволять побудувати міцні стосунки на рівних умовах.
Книга, що може повернути до ваших стосунків порозуміння та гармонію/ Фото yakaboo
"П`ять мов любови для неодружених", Гері Чепмен
Видавництво: Свічадо
Ціна: 145 грн
Про що книга: цей світовий бестселер – базова книга про стосунки. Ви дізнаєтесь, наскільки по-різному люди можуть проявляти свою любов і зможете розібратись, як знайти спільну мову "любови" для вас і вашого партнера. Вчимося давати любов і правильно її приймати!
Ця невелика книга навчить вас розуміти свого партнера/ Фото dobrakniga
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