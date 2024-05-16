Яким стравам надавала перевагу зірка, згідно зі спогадами її знайомих та власними розповідями акторки, читайте далі.

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Морозиво

Хоча мало хто може сказати, що не любить морозиво, Мерилін Монро особливо його обожнювала і регулярно зупинялася в кафе-морозиво в Беверлі-Хіллз після уроків акторської майстерності.

Окрім цього, вона розповідала, що її дієта в основному складалася з продуктів з високим вмістом білка, тому зірка могла дозволити собі такий смаколик.

Сирі яйця в молоці

Деякі люди вважають сніданок найважливішим прийомом їжі протягом дня. Такою була і Мерилін Монро, яка щоранку їла незвичайну суміш із сирих яєць і молока.

Акторка нагрівала чашку молока, розбивала туди два сирих яйця, збивала їх виделкою і пила, одягаючись. Сніданок вона доповнила полівітамінною добавкою.

Знаменитість ніколи не казала, що любить цей сніданок, але вона вважала його здоровим і дотримувалася цього рецепту щодня.

Мерилін Монро та морозиво: дивіться фото

Стейк

Є кілька свідчень того, що Мерилін Монро віддавала перевагу палеодієті, принаймні коли готувала їжу вдома. Багато з її обідів складалися лише зі шматка м’яса та сирих овочів. Одним з її улюблених видів м'яса був стейк.

Щовечора я зупиняюся на ринку біля мого готелю і беру стейк... Зазвичай я з’їдаю чотири-п’ять морквин з м’ясом, і це все. Я, мабуть, наполовину кролик. Мені ніколи не набридає сира морква,

– ділилась в одному з інтерв'ю Мерилін.

Бараняча відбивна

Можливо, Мерилін Монро іноді дотримувалася палеодієти, але це не означає, що вона щовечора їла одне й те саме. Попри те, що стейки часто входили в її меню, вона, схоже, не менш любила баранячі відбивні.

Пластівці

Іншим улюбленим сніданком Мерилін Монро були теплі пластівці з молоком. Які саме крупи вона споживала таким чином, не відомо, але з кількох книг з рецептами, які належали зірці, стає зрозуміло, що вона часто ласувала таким сніданком.

Мерилін Монро за обідом: дивіться фото

Рисовий пудинг

У кожного є улюблений десерт, якими вони люблять ласувати після обіду чи вечері. Для Мерилін Монро це було морозиво та рисовий пудинг.

Шампанське

Мерилін Монро віддала перевагу Dom Pérignon або Piper-Heidsiek, які, як вона стверджувала, іноді випивала щойно прокинеться вранці. Крім того, одного разу вона приймала ванну з шампанського, використавши для цього 350 пляшок. А також на честь її пристрасті навіть існує іменитий коктейль, в якому за основу використовують шампанське.

Ег-ног

Мерилін Монро, здається, любила поєднання яєць і молочних продуктів. На додаток до своєї ранкової рутини, вона також закінчувала свій день ег-ногом – змішаним слабоалкогольним або безалкогольним коктейлем на молочно-фруктовій основі з додаванням яйця або жовтка.

Мерилін Монро з шампанським: дивіться фото

Яловичина по-бургундськи

Яловичина по-бургундськи вимагає близько 20 інгредієнтів і майже три години приготування, протягом яких вам доведеться багато працювати. Іншими словами, схоже, що Мерилін Монро не лінувалася, коли справа доходила до приготування вишуканої їжі.

Чилі

Заклад "Barney's Beanery" в Лос-Анджелесі відомий своїм чилі та тим, що там бувало чимало голлівудських знаменитостей, зокрема Квентіна Тарантіно та Мерилін Монро. Остання часто зупинялася там, щоб замовити чилі, а її улюблений рецепт все ще є в меню.

Ром-кола

Ні для кого не секрет, що Мерилін Монро любила шампанське, але разом з тим подобалося їй і поєднання рому та коли, яке зазвичай вона пила на самоті.

Мерилін Монро з десертом: дивіться фото

Суп з кісткового мозку

Мерилін Монро цінувала поживну дієту. Свідченням його є її рецепт супу з кісткового мозку, який відомий своїми протизапальними властивостями та наявністю таких мінералів, як цинк і залізо.

Шоколадне суфле

Ресторан "Romanoff's" в Беверлі-Хіллз, який відкрився ще в 1939 році, багато років був місцем зібрання для голлівудських знаменитостей. Однією з цих зірок була Мерилін Монро, яка була небайдужа до шоколадного суфле з цього закладу.