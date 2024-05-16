Какие блюда предпочитала звезда, согласно воспоминаниям ее знакомых и собственным рассказам актрисы, читайте дальше.

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Мороженое

Хотя мало кто может сказать, что не любит мороженое, Мэрилин Монро особенно его обожала и регулярно останавливалась в кафе-мороженое в Беверли-Хиллз после уроков актерского мастерства.

Кроме этого, она рассказывала, что ее диета в основном состояла из продуктов с высоким содержанием белка, поэтому звезда могла позволить себе такое лакомство.

Сырые яйца в молоке

Некоторые люди считают завтрак самым важным приемом пищи в течение дня. Такой была и Мэрилин Монро, которая каждое утро ела необычную смесь из сырых яиц и молока.

Актриса нагревала чашку молока, разбивала туда два сырых яйца, взбивала их вилкой и пила, одеваясь. Завтрак она дополнила поливитаминной добавкой.

Знаменитость никогда не говорила, что любит этот завтрак, но она считала его здоровым и придерживалась этого рецепта ежедневно.

Мэрилин Монро и мороженое: смотрите фото

Стейк

Есть несколько свидетельств того, что Мэрилин Монро предпочитала палеодиету, по крайней мере когда готовила еду дома. Многие из ее обедов состояли только из куска мяса и сырых овощей. Одним из ее любимых видов мяса был стейк.

Каждый вечер я останавливаюсь на рынке возле моего отеля и беру стейк... Обычно я съедаю четыре-пять морковок с мясом, и это все. Я, наверное, наполовину кролик. Мне никогда не надоедает сырая морковь,

– делилась в одном из интервью Мэрилин.

Баранья отбивная

Возможно, Мэрилин Монро иногда придерживалась палеодиеты, но это не означает, что она каждый вечер ела одно и то же. Несмотря на то, что стейки часто входили в ее меню, она, похоже, не менее любила бараньи отбивные.

Хлопья

Другим любимым завтраком Мэрилин Монро были теплые хлопья с молоком. Какие именно крупы она потребляла таким образом, не известно, но из нескольких книг с рецептами, которые принадлежали звезде, становится понятно, что она часто лакомилась таким завтраком.

Мэрилин Монро за обедом: смотрите фото

Рисовый пудинг

У каждого есть любимый десерт, которыми они любят лакомиться после обеда или ужина. Для Мэрилин Монро это было мороженое и рисовый пудинг.

Шампанское

Мэрилин Монро предпочла Dom Pérignon или Piper-Heidsiek, которые, как она утверждала, иногда выпивала как только проснется утром. Кроме того, однажды она принимала ванну из шампанского, использовав для этого 350 бутылок. А также в честь ее пристрастия даже существует именитый коктейль, в котором за основу используют шампанское.

Эг-ног

Мэрилин Монро, кажется, любила сочетание яиц и молочных продуктов. В дополнение к своей утренней рутине, она также заканчивала свой день эг-ногом – смешанным слабоалкогольным или безалкогольным коктейлем на молочно-фруктовой основе с добавлением яйца или желтка.

Мэрилин Монро с шампанским: смотрите фото

Говядина по-бургундски

Говядина по-бургундски требует около 20 ингредиентов и почти три часа приготовления, в течение которых вам придется много работать. Другими словами, похоже, что Мэрилин Монро не ленилась, когда дело доходило до приготовления изысканной еды.

Чили

Заведение "Barney's Beanery" в Лос-Анджелесе известно своим чили и тем, что там бывало немало голливудских знаменитостей, в частности Квентина Тарантино и Мэрилин Монро. Последняя часто останавливалась там, чтобы заказать чили, а ее любимый рецепт все еще есть в меню.

Ром-кола

Ни для кого не секрет, что Мэрилин Монро любила шампанское, но вместе с тем нравилось ей и сочетание рома и колы, которое обычно она пила в одиночестве.

Мэрилин Монро с десертом: смотрите фото

Суп из костного мозга

Мэрилин Монро ценила питательную диету. Свидетельством его является ее рецепт супа из костного мозга, который известен своими противовоспалительными свойствами и наличием таких минералов, как цинк и железо.

Шоколадное суфле

Ресторан "Romanoff's" в Беверли-Хиллз, который открылся еще в 1939 году, много лет был местом собрания для голливудских знаменитостей. Одной из этих звезд была Мэрилин Монро, которая была неравнодушна к шоколадному суфле из этого заведения.