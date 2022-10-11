Валентин Поспєлов. Стокгольм

Недалеке майбутнє у цьому романі – тридцяті роки ХХІ століття, коли Київ, на думку головної героїні, "буде важко відрізнити від Берліна". Додамо, що їй можна вірити, адже Мирослава – столична журналістка, яка однією своєю статтею зруйнувала ціле силове відомство.

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Але майбутнє у романі таке саме жорстоке, як і минуле – за рішенням суду дівчину, по суті, було викинуто з професії, куди вона протягом усього сюжету намагається повернутися.

До речі, це не складно, якщо зважити, що у самому центрі Києва сектанти терористи на чолі зі своїм лідером Ло чотири місяці поспіль утримують офісну споруду, оточену трьома кордонами – поліції, військових, найманців.

Валентин Поспєлов "Стокгольм" / Фото Темпора, 2022

І хай там як, але на інтерв’ю з Ло редакція виряджає саме Мирославу. Тож якщо на початку роману вона, залежна від таблеток, На початку історії героїня "відчувала себе глядачкою, яка передивляється записи з прихованої камери", то згодом сама стала учасницею подій.

А вони, слід додати, карколомні: штурм офісу, битва Добра зі Злом, протистояння силових структур, двобій агентів, шпигунів, підступних друзів і подруг… До того ж, у результаті Мирослава вирушає у відрядження до маленького карпатського міста, де почали безслідно зникати діти, і саме тут політику в романі змінює магія, з’являються представники таємної раси, вимальовується майбутнє не лише України, але й цілого людства, у яке усім нам негайно слід зазирнути.

Патрік Діксон. Майбутнє (майже) всього. Як зміниться світ протягом наступних ста років

Автор цієї книжки, здається, знає, що станеться зі світом протягом наступних ста років, і те, як наші нащадки зустрічатимуть 2120 рік, знає Патрік Діксон. Принаймні просто зараз, аналізуючи тренди й роблячи далекоглядні прогнози, він може розповісти, куди ми прямуємо.

Тож він упевнений, що вже за кілька десятиліть на людство чекатимуть новий суспільний устрій, перерозподіл сил на світовій арені, зміна корпоративної культури та повсякденних звичок. І до всього цього доведеться поступово звикати. Таким чином, завдяки цій книжці ви зможете простежити закономірність змін у різних сферах життя і зрозуміти, у якому напрямі нам треба розвиватися, щоб у майбутньому досягти успіху.

Патрік Діксон "Майбутнє (майже) всього. Як зміниться світ протягом наступних ста років" / Фото Віват, 2022

Настає епоха покоління М, і ми маємо бути готові до стрімких змін у суспільстві, у бізнесі та в організації міжнародних відносин.

"Кожен із нас бачить навколишній світ крізь власні окуляри, на які вплинули наша культура, місце народження, історія та досвід, – застерігає автор. – Ці окуляри спотворюють сприйняття й реакції. Тому найважливіший крок на шляху до точного передбачення майбутнього – усвідомлення своїх обмежень: зніміть окуляри та створіть ментальний простір, щоб надягти окуляри інших людей".

Пітер Діамантіс, Стівен Котлер. Майбутнє ближче, ніж здається. Як технології змінюють бізнес, промисловість і наше життя

Питань, на які автори цієї книжки дають відповіді, насправді дуже багато. Адже мова наразі про майбутнє, в якому усім нам жити, і не дивно, що зазирати у нього – особливо у цей трагічний час – просто необхідно. Тож як і що ми будемо їсти, як будемо робити покупки, розважатись, навчатись, лікуватись, заробляти гроші? Як на наше повсякденне, особисте і професійне життя вплине розвиток штучного інтелекту? Та чи будемо ми врешті жити довше 100 років?

І ці питання зрозумілі ще й тому, що ніколи ще наука і технології не розвивалися такими стрімкими темпами, як сьогодні. Штучний інтелект, віртуальна реальність, криптовалюти, роботи, цифрова біологія, вживлення чипів – все це здобутки наукового прогресу, які є реальними вже сьогодні. А протягом наступних 10 років ми досягнемо ще більшого технологічного прориву та ще більше накопичимо багатства, – в цьому впевнені автори цієї книжки.

Пітер Діамантіс, Стівен Котлер "Майбутнє ближче, ніж здається. Як технології змінюють бізнес, промисловість і наше життя"/ Фото Лабораторія, 2021

У ній вони виклали основні прогнози на майбутнє, яке точно зміниться за цей час до невпізнаваності. Автори книжки уже багато років досліджують сучасні технології та їхній розвиток, а разом із ним – трансформації, що приносить із собою прогрес. Їм вдалося викласти усі свої знання та прогнози про найближче майбутнє у цій книжці.

Мічіо Кайку. Майбутнє розуму

Майбутнє в автора цієї захопливої футурологічної книжки почалося, хоч як дивно, в минулому. Тобто в дитинстві.

"Коли мені було років десять, на телеекранах з'явився "Дивовижний Дуннінгер", що заворожував аудиторію магічними трюками, – розповідає автор. – Одного разу фокусник заявив, що передасть свою думку мільйонам людей по всій країні. Він закрив очі і сконцентрувався, пояснивши попередньо, що назве одного з президентів США. А потім попросив глядачів записати ім'я, яке прийшло їм у голову, на листівці і надіслати йому. Наступного тижня він урочисто оголосив про отримання тисяч листівок із словом "Рузвельт" – тим самим, яке він "транслював" в ефір".

Мічіо Кайку "Майбутнє розуму" / Фото Літопис, 2021

Попри трюки телевізійних фокусників – на що витворилося дитяче переживання в автора майбутнього бестселера, і про що розповідається в цій книжці? Пряме уявне спілкування з комп'ютером, телекінез, імплантація нових навичок безпосередньо в мозок, відеозапис образів, спогадів і снів, телепатія, аватари і сурогати як помічники людства, екзоскелети, керовані думкою, і штучний інтелект – ось до чого привели його мрії, минаючи одвічно американський сурогат про доброго дядечка, що дурить мільйони телеглядачів.

Вацлав Сміл. Як насправді влаштований світ. Минуле теперішнє і майбутнє з погляду науки

Ця книжка створена на межі різних дисциплін, а тому максимально широко охоплює картину світу. Її автор – не песиміст і не оптиміст, а просто науковець і провідний світовий експерт з енергетики – оперує фактами та цифрами, тим самим зміщуючи фокус того, як ми бачимо наше минуле, сьогодення та невизначене майбутнє.

Нам пропонують аналіз сучасної науки і техніки, що робить можливим наше життя у ХХІ столітті – це й є дослідження вченого щодо того, що наука насправді робить, а чого – ні. Автор нагадує, що у нас ніколи не було стільки інформації під рукою, як сьогодні, але більшість не знає, як насправді влаштований світ.

Вацлав Сміл "Як насправді влаштований світ. Минуле теперішнє і майбутнє з погляду науки" / Фото Лабораторія, 2022

Тож наразі він пояснює, зокрема, сім найбільш фундаментальних реалій, які керують нашим виживанням і процвітанням. Ідучи від виробництва енергії та харчових продуктів, через глобалізацію до екологічної катастрофи, нам пропонують дійсно корисну інформацію про реальний стан речей.