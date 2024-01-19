Лікарка поділилася тим, що ніколи не робитиме зі своїми нігтями й тим, що не радить робити нікому. Про які саме маніпуляції з нігтями йдеться, розповідаємо далі.
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Що не можна робити з нігтями
Сертифікована дерматологиня докторка Ліндсі Зубріцкі з Міссісіпі у себе в тікток розповіла про три речі, які вона ніколи б не зробила зі своїми нігтями.
Лікарка почала свою розповідь із пояснення, чому вона ніколи не кусає нігті.
Це не тільки дуже антисанітарно, а й наші нігті – дуже поширене місце для появи бородавок. А бородавки заразні, тому щоразу, коли ми кусаємо нігті, ми можемо перенести ці бородавки до рота,
– пояснила вона.
Зубрицкі також не радить колупати задирки.
Якщо ви зробите це, це може призвести до рани на пальці або нігті, що може призвести до перенесення бактерій у шкіру, що призведе до інфекції, званої пароніхією, ось так,
– сказала вона.
Що дерматологиня не радить робити з нігтями: дивіться відео
Експертка додала, що за даними клініки Клівленда, пароніхія може виникнути, коли бактерії потрапляють поруч із нігтьовим валиком і кутикулою. При цьому вона зачіпає як руки, так і пальці ніг. Інфекція також може бути спричинена подразненням від води та інших хімікатів.
Вони доволі болючі, й іноді для їхнього лікування потрібні пероральні антибіотики,
– підкреслила дерматологиня.
Третім пунктом у її списку став гель-манікюр.
Вийшло дослідження, яке показує, що ці УФ-сушки можуть призвести до пошкодження ДНК і мутацій у клітинах людини. Це один із кроків до виникнення раку,
– сказала Зубрицьки.
Вона додала, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити, наскільки небезпечним насправді може бути гель-манікюр.