Лікарка поділилася тим, що ніколи не робитиме зі своїми нігтями й тим, що не радить робити нікому. Про які саме маніпуляції з нігтями йдеться, розповідаємо далі.

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Що не можна робити з нігтями

Сертифікована дерматологиня докторка Ліндсі Зубріцкі з Міссісіпі у себе в тікток розповіла про три речі, які вона ніколи б не зробила зі своїми нігтями.

Лікарка почала свою розповідь із пояснення, чому вона ніколи не кусає нігті.

Це не тільки дуже антисанітарно, а й наші нігті – дуже поширене місце для появи бородавок. А бородавки заразні, тому щоразу, коли ми кусаємо нігті, ми можемо перенести ці бородавки до рота,

– пояснила вона.

Зубрицкі також не радить колупати задирки.

Якщо ви зробите це, це може призвести до рани на пальці або нігті, що може призвести до перенесення бактерій у шкіру, що призведе до інфекції, званої пароніхією, ось так,

– сказала вона.

Що дерматологиня не радить робити з нігтями: дивіться відео

Експертка додала, що за даними клініки Клівленда, пароніхія може виникнути, коли бактерії потрапляють поруч із нігтьовим валиком і кутикулою. При цьому вона зачіпає як руки, так і пальці ніг. Інфекція також може бути спричинена подразненням від води та інших хімікатів.

Вони доволі болючі, й іноді для їхнього лікування потрібні пероральні антибіотики,

– підкреслила дерматологиня.

Третім пунктом у її списку став гель-манікюр.

Вийшло дослідження, яке показує, що ці УФ-сушки можуть призвести до пошкодження ДНК і мутацій у клітинах людини. Це один із кроків до виникнення раку,

– сказала Зубрицьки.

Вона додала, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити, наскільки небезпечним насправді може бути гель-манікюр.