Яких помилок під час першої зустрічі варто уникати, щоб побачення продовжились, розповідає Life 24.

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Неохайний зовнішній вигляд

Незалежно від того, чи маєте ви класичне побачення у ресторані чи більш екстремальну пригоду, охайний вигляд – запорука приємного першого враження.

Однак тут важливо і не перестаратися. Не обов'язково одягати все найкраще та найдорожче, що у вас є, достатньо буде виглядати доглянуто та виважено.

Запізнення

Стереотип, що жінки завжди значно запізнюються, вже давно у минулому. Сьогодні пунктуальність важлива незалежно від статі, тож краще докласти зусиль, щоб не запізнюватися.

Звичайно, кількахвилинна затримка через об’єктивні обставини не стане катастрофою, але приходити із запізненням на годину не варто. Це лише покаже неповагу до часу партнера.

Грубість та недоречність коментарів

Використання вульгарної, грубої лексики та недоречні коментарі – це помилки, які можуть дорого коштувати, особливо для першого враження.

Повага – це основа гарного знайомства, тож висловлюючись, варто добирати форму, щоб не образити партнера.

Водночас коментуючи поведінку інших чи будь-які ситуації, бажано зважати на доречність своїх слів, адже ненароком можна зачепити людину поряд або показати себе не з найкращої сторони.

Надмірна відвертість

Приховувати правду про себе, звичайно, не варто, однак і не слід перетворювати побачення на сеанс у психотерапевта.

Дотримуйтеся балансу – чесно відповідайте на питання, розповідайте про себе, але не треба переповідати людині всі подробиці стосунків з минулим партнером чи годину підряд жалітися на роботу. Замість того, щоб зацікавити, це скоріше відштовхуватиме.

Вдавання із себе когось іншого

Попри те, що переказувати всі травматичні та драматичні ситуації свого життя не варто, бажано також не вдавати із себе людину, якою ви не є.

Нам усім хочеться сподобатися на першому побаченні, проте рано чи пізно людина все одно дізнається вас справжніми, тож вигадувати собі нереальний образ не має сенсу.

Будьте в міру чесними, якщо з чимось не згодні чи щось не подобається, кажіть про це відверто, але без образ, та залишайтеся собою.

Помилок на першому побаченні можливо уникнути / Фото Freepik

Скутість

Соромитися на першому побаченні – нормально. Проте не варто зовсім закриватися в собі, мовчати й не реагувати на свого партнера.

Якщо важко відкриватися чи якась тема у розмові видається занадто особистою або складною, скажіть про це.

Будьте відверті та розслаблені, наскільки це можливо. Це допоможе налагодити зв'язок і краще дізнатися людину поруч.

Перетворення побачення на співбесіду

Не варто влаштовувати допит та атакувати партнера цілим переліком запитань про його біографію. Звичайно, про співрозмовника потрібно дізнатися якнайбільше, але варто робити це поступово. Не тисніть з розпитуваннями, а органічно цікавтеся.

Не регульоване споживання алкоголю

Може здаватися, що алкоголь допоможе зняти стрес та хвилювання, однак це лише у тому випадку, якщо йдеться про один келих чи коктейль.

Перше побачення – це перш за все можливість познайомитися та поспілкуватися, тож не варто псувати момент надмірним споживанням алкоголю. Так ризик справити неприємне враження набагато більший.

Забагато тактильності

Доторкнутися ненароком до руки людини або подати їй долоню, виходячи з автівки, – цілком прийнятно. Однак не варто одразу обійматися чи проявляти ще більш відверту тактильність.

Не усім подобається, коли їх забагато торкаються, та й не всі дотики людині можуть бути приємними, особливо на першій зустрічі.

Ставтеся з повагою до фізичних кордонів партнера та питайте дозволу, якщо хочете щось зробити.

Гучні обіцянки та заяви

Якщо ви вперше бачите людину, не варто обіцяти їй шлюб та рахувати, скільки дітей разом ви хотіли б мати. Навіть, якщо партнер вам дуже сподобався, рухайтеся поступово, бо подібні фрази на першому побаченні можуть відлякати.