Каких ошибок во время первой встречи стоит избегать, чтобы свидания продолжились, рассказывает Life 24.

К теме Неудобного молчания не будет: интересные темы для разговоров на первом свидании

Неопрятный внешний вид

Независимо от того, имеете ли вы классическое свидание в ресторане или более экстремальное приключение, опрятный вид – залог приятного первого впечатления.

Однако здесь важно и не переусердствовать. Не обязательно одевать все самое лучшее и самое дорогое, что у вас есть, достаточно будет выглядеть ухоженно и взвешенно.

Опоздание

Стереотип, что женщины всегда значительно опаздывают, уже давно в прошлом. Сегодня пунктуальность важна независимо от пола, поэтому лучше приложить усилия, чтобы не опаздывать.

Конечно, несколькоминутная задержка из-за объективных обстоятельств не станет катастрофой, но приходить с опозданием на час не стоит. Это только покажет неуважение ко времени партнера.

Грубость и неуместность комментариев

Использование вульгарной, грубой лексики и неуместные комментарии – это ошибки, которые могут дорого стоить, особенно для первого впечатления.

Уважение – это основа хорошего знакомства, поэтому высказываясь, стоит подбирать форму, чтобы не обидеть партнера.

В то же время комментируя поведение других или любые ситуации, желательно учитывать уместность своих слов, ведь ненароком можно задеть человека рядом или показать себя не с лучшей стороны.

Чрезмерная откровенность

Скрывать правду о себе, конечно, не стоит, однако и не следует превращать свидание на сеанс у психотерапевта.

Придерживайтесь баланса – честно отвечайте на вопросы, рассказывайте о себе, но не надо пересказывать человеку все подробности отношений с прошлым партнером или час подряд жаловаться на работу. Вместо того чтобы заинтересовать, это скорее будет отталкивать.

Притворство

Несмотря на то, что пересказывать все травматические и драматические ситуации своей жизни не стоит, желательно также не делать из себя человека, которым вы не являетесь.

Нам всем хочется понравиться на первом свидании, однако рано или поздно человек все равно узнает вас настоящими, поэтому придумывать себе нереальный образ не имеет смысла.

Будьте в меру честными, если с чем-то не согласны или что-то не нравится, говорите об этом откровенно, но без обид, и оставайтесь собой.

Ошибок на первом свидании можно избежать / Фото Freepik

Скованность

Стесняться на первом свидании – нормально. Однако не стоит совсем закрываться в себе, молчать и не реагировать на своего партнера.

Если трудно открываться или какая-то тема в разговоре кажется слишком личной или сложной, скажите об этом.

Будьте откровенны и расслаблены, насколько это возможно. Это поможет наладить связь и лучше узнать человека рядом.

Превращение свидания в собеседование

Не стоит устраивать допрос и атаковать партнера целым перечнем вопросов о его биографии. Конечно, о собеседнике нужно узнать как можно больше, но стоит делать это постепенно. Не давите с расспросами, а органично интересуйтесь.

Не регулируемое потребление алкоголя

Может казаться, что алкоголь поможет снять стресс и волнение, однако это только в том случае, если речь идет об одном бокале или коктейле.

Первое свидание – это прежде всего возможность познакомиться и пообщаться, поэтому не стоит портить момент чрезмерным потреблением алкоголя. Так риск произвести неприятное впечатление гораздо больше.

Слишком много тактильности

Прикоснуться ненароком к руке человека или подать ему ладонь, выходя из машины, – вполне приемлемо. Однако не стоит сразу обниматься или проявлять еще более откровенную тактильность.

Не всем нравится, когда их много касаются, и не все прикосновения человеку могут быть приятными, особенно на первой встрече.

Относитесь с уважением к физическим границам партнера и спрашивайте разрешения, если хотите что-то сделать.

Громкие обещания и заявления

Если вы впервые видите человека, не стоит обещать ему брак и считать, сколько детей вместе вы хотели бы иметь. Даже если партнер вам очень понравился, двигайтесь постепенно, потому что подобные фразы на первом свидании могут отпугнуть.