Щоб уникнути неприємної ситуації, розповідаємо, що не варто дарувати жінкам на свята і чому.

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Які подарунки краще не дарувати жінкам

Експертка з подарунків та блогерка, яку звуть Лія, розповіла у тікток про три подарунки, які не варто дарувати жінкам. Винятком з її рекомендацій може бути лише ситуація, коли жінка сама попросила про ці речі.

Відтак першими у списку інфлюенсерки опинились побутові мийні засоби.

Якщо подарунок можна сприйматися як натяк на виконання якогось обов'язку, це однозначно надсилає неправильне повідомлення. Подарунки повинні бути для щастя,

– пояснила Лія.

Іншим категоричним "ні" вона вважає подарунки, призначені допомогти схуднути.

Що не варто дарувати жінкам: дивіться відео

Обирати подарунки коханим буває не просто. Тож на допомогу приходять класичні рішення, що ніколи не підведуть. Одним із таких є білизна від популярного українського бренду Anabel Arto. Їхня продукція – бездоганна, а відтак підійде для впевнених у собі жінок, які цінують стиль, комфорт і високу якість.

Ваги, харчові добавки, предмети для схуднення або збільшення ваги – це велике ні. Це може бути сприйнято як образа,

– додала блогерка.

Крім того, поганим тоном вона називає антивіковий догляд для шкіри.

Не зрозумійте мене неправильно, я підтримую гарний режим догляду за шкірою, і я думаю, що для нього є місце серед подарунків, але саме антивіковий догляд надсилає неприємне повідомлення,

– зауважує Лія.

Разом з тим вона зазначає, що ці подарунки все ж можна дарувати, якщо про них безпосередньо попросили.