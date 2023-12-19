Щоб уникнути неприємної ситуації, розповідаємо, що не варто дарувати жінкам на свята і чому.
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Які подарунки краще не дарувати жінкам
Експертка з подарунків та блогерка, яку звуть Лія, розповіла у тікток про три подарунки, які не варто дарувати жінкам. Винятком з її рекомендацій може бути лише ситуація, коли жінка сама попросила про ці речі.
Відтак першими у списку інфлюенсерки опинились побутові мийні засоби.
Якщо подарунок можна сприйматися як натяк на виконання якогось обов'язку, це однозначно надсилає неправильне повідомлення. Подарунки повинні бути для щастя,
– пояснила Лія.
Іншим категоричним "ні" вона вважає подарунки, призначені допомогти схуднути.
Що не варто дарувати жінкам: дивіться відео
Ваги, харчові добавки, предмети для схуднення або збільшення ваги – це велике ні. Це може бути сприйнято як образа,
– додала блогерка.
Крім того, поганим тоном вона називає антивіковий догляд для шкіри.
Не зрозумійте мене неправильно, я підтримую гарний режим догляду за шкірою, і я думаю, що для нього є місце серед подарунків, але саме антивіковий догляд надсилає неприємне повідомлення,
– зауважує Лія.
Разом з тим вона зазначає, що ці подарунки все ж можна дарувати, якщо про них безпосередньо попросили.