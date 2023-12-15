Звичайно, спершу хочеться справити якнайкраще враження і це може викликати хвилювання. Щоб цього уникнути пропонуємо кілька порад, котрі допоможуть почуватися більш впевнено та не губитися.

До теми Запорука успіху: як почуватися більш впевнено в сучасному світі

Не приходьте з порожніми руками

Зазвичай люди люблять отримувати подарунки і їм приємно знати, що про них подумали. Тим більше, що презент не має бути дорогим чи занадто оригінальним.

З’явіться з квітами, пляшкою вина, домашніми смаколиками чи чимось подібним. Цей невеликий жест запам'ятається та допоможе сподобатись.

Спробуйте завчасно запам'ятати імена

Знання імен батьків вашого партнера покаже їм, що ви дбаєте про їхню дитину та цінуєте її.

Знайдіть час, щоб вивчити імена людей, яких ви зустрінете на святі. Попросіть свого партнера показати їхні фотографії, щоб при зустрічі було легше ідентифікувати нові обличчя, а також не соромтеся просити, щоб він особисто познайомив вас з членами його родини та близькими людьми.

Звертайте увагу на мову тіла

Якщо ви не впевнені, обійняти чи потиснути руки під час зустрічі з родиною вашого партнера, шукайте підказки в мові їхнього тіла.

Почніть із простягнення руки для потиску і подивіться, як людина відреагує на це. Якщо вона простягає руку у відповідь, потисніть її. Однак якщо людина демонструє, що це сім’я, яка обіймається, можете сміливо наблизитися до неї.

Проявіть інтерес до дитинства вашого партнера

Розпитайте родину та близьких вашого партнера про його дитинство. Розмови про те, який він був у середній школі, їхні улюблені спогади разом та інші пригоди допомагають зблизитися та створюють нескінченну кількість тем для обговорення.

Говоріть в міру та уважно слухайте

Перша зустріч з родиною не повинна перетворюватися на ваш персональний стендап. Як і в будь-яких стосунках у житті, баланс тут є ключовим.

Не говоріть занадто багато та активно слухайте. Не перебирайте на себе всю увагу, але також не залишайтеся осторонь – поєднання обох полярностей стане найкращим вибором.

Не жартуйте про партнера

Легко знайти спільну мову з близькими людьми партнера, особливо з братами та сестрами, якщо жартувати про дивні та химерні звички половинки. Однак зараз для цього не час.

Краще покажіть, що ви підходите своєму партнеру та готові демонструвати підтримку.

Пропонуйте допомогу

Завжди пропонуйте допомогу. Це покаже, що ви цінуєте роботу, яку зробила сім'я партнера, щоб організувати святкування.

Швидше за все, батьки другої половинки відхилять пропозицію, але їм все одно буде приємно її почути.

Не пийте занадто багато

Святкова зустріч із сім’єю партнера – це не той час і не те місце, щоб експериментувати з кількістю алкоголю. Можна дозволити собі кілька келихів, але важливо дотримуватися межі й не зловживати.

Долучайтеся до сімейних ігор

Ігри – це чудова можливість зблизитися, знайти спільну мову, розважитися і, можливо, навіть створити внутрішні жарти.

Тож не варто нехтувати сімейними розвагами, натомість краще показати свою готовність бути частинкою цієї сім'ї.