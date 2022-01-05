Cuvee – це маркування, яке не описує певні смакові чи ароматичні якості вина, не є регламентованим і встановлюється на розсуд винороба. Це слово має 3 значення і всі вони вказують на те, що вино у пляшці – особливе.

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Що означає cuvee

Cuvee у перекладі звучить як "бочка", але сприймати це слово буквально не варто, адже термін має три різні значення.

Cuvee – вино першого віджиму

Деякі винороби дають таке маркування вину, яке виготовлене із соку першого віджиму. Тут використовують найкращі плоди: свіжий, стиглий та соковитий виноград тріскає під найменшим тиском пресу. Саме з першої порції, яка вважається найякіснішою та найбільш ароматною, готують вина , які згодом маркують назвою "кюве".



Особливості вина з маркуванням Cuvee / Фото Unsplash

Cuvee – бленд вінтажів

Напис "кюве" на пляшці може вказувати й на те, що у пляшці – бленд вин, що належать до різних вінтажів. Цей маркер вживають як для тихих, так і для ігристих вин.

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Cuvee – особливе вино

Назвою Cuvee "нагороджують" й особливі екземпляри, які вважаються найкращими. Винороби часто додають це маркування, що виділити вино, яке на їхню думку відрізняється від звичайної партії. Тут може йтися і про більш тривалу витримку, і про унікальний спосіб приготування, і про особливу ділянку винограднику, і про вдалий рік.

Маркування "кюве" колись використовували винятково для Шампанського: ним позначали дороге вишукане вино з найкращих місцин Шампані. Першим ігристим, яке отримало напис Cuvee, був Дім Періньон. Зараз його можна зустріти й на інших продуктах: пиві, елі, коньяку чи шоколаді.