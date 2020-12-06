Під час життєвих незгод, втоми чи поганого настрою необхідно повертатись до маленьких дрібниць, які піднімуть вам настрій. Втекти від сірої буденності та переживань вам допоможуть книги.

Life24 зібрав для антистрес-книги, які читаються на одному диханні та зроблять вас трішки щасливішими.

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"Славетне життя Ей-Джея Фікрі", Габріель Зевін

Видавництво: Vivat

Ціна: 127 грн

Це щось схоже на казку для дорослих з хорошим гумором та душевною історією. Книгар-відлюдник тримає невеликий книжковий магазин на острові Аліси. Його дружина померла, справи у книгарні йдуть погано, а рідкісне видання книги Едгара Алана По з його особистої колекції – вкрали!

Затишна історія, яка сподобається усім книголюбам/ Зображення Yakaboo

Його непростий характер відлякує усіх знайомих і, здавалось би, лишатись йому самотнім до кінця життя. Проте несподівано одного вечора на його порозі з’являється маленька кучерява дворічна дівчина. Хто її батьки і як вона тут опинилась – невідомо. Проте тепер життя відлюдника докорінно змінюється.

"Садові чари", Сара Еддісон Аллен

Видавництво: Vivat

Ціна: 90 грн

Ця історія наповнена сімейним затишком, теплом, пахощами і .. магією.

Одна із сестер Вейверлі після 10 років розлуки повертається у сімейне гніздо, щоб віднайти себе, залікувати старі рани та відновити зв’язок з рідними. У кожної жінки із родини Вейверлі є свій незвичайний талант, якому заздрять всі сусіди у їх маленькому містечку. А ще – у їх дворі росте яблуня, яка може передбачити майбутнє, варто лише скуштувати її плодів.

Легка історія з нотками магії про віру у краще/ Зображення Yakaboo

Тож на вас чекає переплетіння сімейної драми кількох поколінь, неймовірних кулінарних рецептів та магічного реалізму.

"Маленька паризька книгарня", Ніна Джордж

Видавництво: Наш Формат

Ціна: 195 грн

Ще одна тепла історія про власника книгарні, який лікує книгами. Так, вам не почулось, Жан Одинак точно знає яку книгу підібрати відвідувачу, аби вилікувати його душевні рани – по це до нього і приходять у його “Літературну аптеку”. Єдиний, кого він не може вилікувати – це він сам. Його перше кохання, дівчина Манон, покинула його більше 20 років тому, залишивши один лист, який він усі ці роки боїться відкрити.

Історія про те, як стати вільним, яку вам захочеться читати непоспіхом/ Зображення Наш Формат

Вирішивши нарешті покінчити з цим, він вирушає у подорож на своїй книжковій баржі Францією, щоб відшукати Манон. Там він зустрічає неймовірних людей, пізнає щастя дружби і нарешті, віднаходить, себе. Ця спокійна історія про перше кохання, про те, як пережити розчарування та втрат та зустрітись зі своїми страхами.

"Несамовито щаслива", Дженні Ловсон

Видавництво: Vivat

Ціна: 140 грн

Неймовірно позитивна та легка книга про популярну письменницю, яка страждає на психічні розлади. Звучить не так вже й весело? Проте це лише на перший погляд. Авторка у легкій гумористичній формі розповідає про свій досвід боротьби з хворобою та нерозумінням оточуючих. І все це на фоні життєвих кумедних історій, які змушують сміятись практично на кожній сторінці.

Гумор та оптимімз у захопливих історіях про боротьбу з хворобою/ Зображення Vivat

Трішки божевільна, але така оптимістична та сентиментальна книга точно стане вашою пігулкою від песимізму та похмурого настрою.

"Країна мумі-тролів", Туве Янсон

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Ціна: 370 грн

Не дивуйтесь, що у цьому списку з’явилась дитяча книга. Трилогія відомої дитячої письменниці підкорила серця не лише дітей, але й дорослих. Туве Янсон створила чудернацький світ, у якому живуть незвичайні створіння – мумі-тролі та їх численні друзі. Героям цих книг доводиться замислюватись над сенсом життя, значенням кохання, цінність дружби та родини.

Класична дитяча історія потішить навіть дорослих/ Зображення Видавництво Старого Лева

Ця історія настільки наповнена домашнім затишком та світлом, що навіть у дорослому віці хочеться знову і знову повертатись до пригод дивовижної родини Мумі-тролів.